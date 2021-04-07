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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«محلية النواب» تتفق على تعديل المادة الأولى من قانون التصالح

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 05:33 م
مجلس النواب
مجلس النواب
سعيدة عامر
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قال النائب زكي عباس، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة وافقت خلال اجتماعها اليوم على تعديل المادة الأولى من قانون التصالح في مخالفات البناء الصادر برقم 17 لسنة 2019 والمعدل عام 2021، على أن تعرض للمناقشة بالجلسة العامة المقبلة، موضحًا إلى أن التعديل يشمل ضم الفترة الزمنية من بعد 22-7-2017 وحتى موعد صدور القانون.

وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه أثناء تطبيق القانون ظهرت بعض العراقيل التنفيذية مثل رفض طلبات التصالح للمخالفات التي وقعت بعد الفترة المحددة بالقانون وقبل صدوره رسميا، ويشمل قانون التصالح المباني المخالفة التي تم بناءها من تاريخ 1152008 حتى 2272017، كما أن القانون لم ينص على آلية التعامل مع هذه المخالفات بعد رفض التصالح.

وأضاف عباس، أن الهدف الأساسي من إصدار قانون التصالح هو تنظيم البناء وحل أزمة المخالفات وحماية الثروة العقارية للمواطنين، ورغم مد الحكومة لمهلة تلقى طلبات التصالح، إلا أن عددًا كبيرًا من المخالفين لم يتقدم بعد للتصالح، مشددًا على أنه حتى الآن لا يوجد آلية أو إجراء محل توافق ليتخذ حيال المخالفين وهو ما سنطالب الحكومة بتحديده حسب قوله.

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