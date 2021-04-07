8331 إصابة بكورونا في العراق

سجلت المستشفيات العراقية، اليوم الأربعاء، رقما قياسيا جديدا لليوم الثاني على التوالي في عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ خلال الـ24 ساعة الماضية 8331 شخصا، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في العراق إلى 895 ألفا و622 إصابة.وذكر تقرير لوزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم، أن عدد الوفيات سجل 37 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 14 ألفاو572 حالة.وأوضح التقرير أن المستشفيات العراقية سجلت 5020 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 794 ألفا 444 حالة.وذكر التقرير أن المستشفيات أجرت خلال الـ24ساعة الماضية 49 ألفا و588 فحصا مختبريا لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع عددالعراقيين الذين خضعوا للفحص إلى 8 ملايين و331 ألفا و13.وأشار التقرير إلى أن الفرق الطبية تمكنت من تطعيم 8525 مواطنا باللقاح المضاد لفيروس كورونا، ليرتفع عدد المواطنين الذين تلقوا التطعيم إلى 118 الفا و670 مواطنا.