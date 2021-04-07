ضبط أدوية ومواد كيميائية منتهية الصلاحية ببرج العرب

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، الأربعاء، من ضبط طن و380 كجم مواد كيميائية فاسدة وكميات كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية خلال حملة بمنطقة الورش ببرج العرب.وقامت إدارة تموين برج العرب، برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة، وإشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة، بالاشتراك مع مباحث التموين بشن حملات على نطاق الإدارة.أسفرت الحملات عن تحرير محضر حيازة مواد خام غذائية بإحدى الشركات بمنطقة الورش بمدينة برج العرب مجهولة المصدر واستخدام علامة تجارية وهمية وغير مسجلة الجديدة.تحرر محضر حيازة مواد كيماوية منتهية الصلاحية داخل إحدى الشركات بمدينة برج العرب المنطقة الصناعية الثانية تستخدم في صناعة الدهانات والبويات وتم التحفظ على 6 برميل بلاستيك أزرق اللون زنة الواحد 230 كجم ومدون عليها بيانات باللغه الإنجليزية.كما تم تحرير محضر حيازة أدوية منتهية الصلاحية بكميات كبيرة بمخزن تابع لإحدى الشركات بالمنطقة الصناعية الثالثة برج العرب وإدارة وتشغيل المخزن بدون ترخيص وعدم مراعاة الاشتراطات الصحية اللازمة بالمخزن، وتم التحفظ علي الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.جاء ذلك بتعليمات مشددة من محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على المصانع والشركات، حفاظًا على صحة المواطنين.