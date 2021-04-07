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الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استئصال ورم بالغدة النخامية لمريض بـ«بني سويف الجامعي»

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 05:30 م
استئصال ورم بالغدة
استئصال ورم بالغدة النخامية
بنى سويف - محمد حفيظ
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أجرى فريق طبي مكون من جراحي المخ والأعصاب والأنف والأذن بمستشفى جامعة بني سويف، اليوم، برئاسة الدكتور محمد شعبان أستاذ جراحة المخ والأعصاب والمدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف عملية لاستئصال ورم بالغدة النخامية.

وتعتبر العملية من العمليات الدقيقة التي تقوم بها المستشفي الجامعي لوجود أساتذة متخصصة في إجراء مثل هذه العمليات الدقيقة وكان المريض يعاني من ورم بالغده النخاميه ويتم افراز هرمون النمو والمريض يعاني من صداع مزمن وتضخم بالجسم والوجه وتضخم بالقلب وتم اجراء جراحه بالمنظار عن طريق الانف وتم استئصال الورم كليا وخروج المريض بحاله مستقره من العمليات.

شارك فى إجراء العملية كل من الدكتور أدهم ربيع بجراحة المخ والأعصاب، وبالتعاون مع فريق من جراحي قسم الأنف والأذن والحنجرة برئاسة الدكتور محمد فواز أستاذ جراحة الأنف والإذن والحنجرة، والدكتور إسلام محمد حسن، وأطباء التخدير، والدكتور محمد عبد البديع، والدكتور أحمد شعبان.

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