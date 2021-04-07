تجديد حبس 8 متهمين بقضية «كافيه» حسن شاكوش

جدد قاضي المعارضات، بمحكمة جنح مدينة نصر، حبس 8 متهمين بقضية كافيه المطرب حسن شاكوش ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.كانت قد أمرت النيابة بالاستعلام من حي شرق مدينة نصر حول اذا كان تم صدور ترخيص لكافي شوب مطرب المهرجانات حسن شاكوش من عدمه، وبيان إذا كان تم تحرير محضر مخلفات للكافيه، وفي حالة الأولى عدم صدور ترخيص بيان المخالفات بالأرقام.يذكر أن النيابة قررت إخلاء سببل شاكوش بكفالة ٢٠ ألف جنيه وإخلاء سبيل ١٠ متهمين من عمال الكافي شوب بكفالة ١٠ آلاف جنيه.وأكد المتهمون أمام النيابة أنهم يعملون بالكافيه، وليس لهم أي علاقة بمخالفة التدابير الاحترازية الصادرة من مجلس الوزراء، والمحرر بها المخالفة، ولا يعلمون سبب القبض عليهم قائلين: "احنا شغالين في الكافيه وملناش دعوة".والمتهمون هم كل من: "أحمد ع.، السيد ج.، حسن م.، محمد خ.، إسماعيل س.، ربيع ف.، حسام ع.، أحمد ش.، أحمد م.، أحمد م.، زياد ا.، عصام م.، محمد ق.، محمود م.، إبراهيم م.، فتحي ا.، عيد ح.، محمد ح.، إبراهيم س.، محمود ص.".