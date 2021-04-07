محافظ مطروح يتفقد أعمال إنشاء طريق الفنان على حميدة

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الأربعاء، أعمال إنشاء طريق الراحل الفنان على حميدة والجارى تدشينه ويبدأ من شارع علم الروم مرورًا بمنطقة ابنى بيتك حتى الكيلو 9 بالطريق الدولى الساحلى مطروح اسكندرية.يبلغ طول الطريق 10 كم منها 1.5 كم رابط بين الطريق وحى الشروق بالكيلو 7 وبسعه 12 متر بدلا من 8 امتار حيث تم بدء اعمال الرصف به تحت إشراف وتنفيذ الشعبة الهندسية ومديرية اسكان مطروح.ووجه محافظ مطروح بالعمل بالتوازى لتركيب أعمدة إنارة على جابنى الطريق الجديد مع توفير المسافة اللازمة لتوفير المرافق والبنية التحتية مستقبلا من شبكة مياه وتليفونات وغاز ومنع أي تعدى على حرم الطريق.أوضح محافظ مطروح أن الطريق الجديد يخلق محور عمرانى جديد خاصة مع مقترح اقامة مجتمع سكنى بالقرب منه بمنطقة شارع الامام مالك ومتنفس للأهالي مع تييسر حركة المرور وصولا إلى الطريق الدولى الساحلى.جاء ذلك بحضور محمد القاضي، مدير الشعبة الهندسية وحاتم السبع السكرتير العام المساعد ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح وعدد من مديرى المديريات والإدارات المعنية.