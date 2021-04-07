نضال الشافعي: «الشيخ الباقوري» من أفضل الشخصيات التي قدمتها

قال الفنان نضال الشافعي إن هناك عددا من الأعمال الفنية والشخصيات الدرامية التي قدمها ويعتز بها بمشواره الفني، مشيرا إلي أن أكثر تلك الشخصيات هي شخصية الشيخ الباقوري، والتي قدمها في الجزء الثاني من مسلسل الجماعة الجزء الثاني.وقال نضال الشافعي، خلال استضافته بجريدة "الدستور"، إنه سعيد كون العمل من تأليف الراحل الكاتب الكبير وحيد حامد، مؤكدا أن العمل قدم بشكل مختلف وقتها وبطريقة إبداعية من المخرج شريف البنداري، مشيرا إلي أن شخصية الباقوري كنت لرفضها تماما، ولكن كان هناك إصرار من الكاتب وحيد حامد، رحمه الله.ويعرض للفنان نضال الشافعي في السباق الرمضاني المقبل مسلسل "هجمة مرتدة" مع الفنان أحمد عز والفنانة هند صبري وآخرين، بينما يشارك في مسلسل الاختيار كضيف شرف.