تحرير 27 محضر مخالفة للإجراءات الاحترازية بالمنيا (صور)

قاد الدكتور رجب قياتي، نائب رئيس مركز ومدينة المنيا، حملة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية بأحياء المدينة تم خلالها المرور على المقاهي، المخابز، الأسواق، المطاعم بمناطق عديدة في مدينة المنيا؛ للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية.وأسفرت الحملات عن تحرير 27 محضر مخالفة الإجراءات الاحترازية وعدم ارتداء الكمامات بشوارع واحياء مدينة المنيا وتم التصالح الفوري من قبل المواطنين.كما قامت الحملة التي شارك فيها عضو إدارة الأمن، عضو ادارة المتابعة، وأحمد صابر بحي غرب المنيا بتحرير محضر مخالفة الاجراءات الاحترازية المقهي مخالف بشلبي وتم التصالح علي المخالفة وتحريز عدد من الشيش والادوات المخالفة.من جانبه، أكد العميد محمد صلاح أبو كريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، استمرار الحملات بنطاق مركز ومدينة المنيا، لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا، مشددًا على أن دور الوحدة المحلية لمركز المنيا والأحياء والقرى التابعة لها تنظيم مرور دوري مستمر لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وفض التجمعات، كالأفراح التي لا يلتزم مقيموها بالتدابير الصحية، وغلق مراكز الدروس الخصوصية.