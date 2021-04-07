«سيرة بني آدم».. ديوان جديد للشاعر أحمد خطاب عن دار فهرس

يصدر قريبًا عن دار فهرس للنشر ديوان "سيرة بني آدم" للشاعر أحمد خطاب وهو الديوان الرابع في مسيرة الشاعر.وقال خطاب عن الديوان في تصريح خاص لـ"الدستور": "ديوان سيرة بني آدم يحكي عن بداية الكون مرورا بالصراعات والحياة وصولا لنهاية الكون ويضع القاريء فى التخيل إذا كان القاريء أول بشر على الأرض، ماذا كان سيفعل؟ومن أجواء الديوانهتصوَّرِكزي القصيدة فى جسمي قبل ما تنطلق وتصير كلامهتصوَّرِك أحلاموأنام.أما عن أحمد خطاب فهو شاعر مصري صدر له، صدر ديوانه الأول عنقود حياة عام 2012 عن هيئة قصور الثقافة، وصدر ديوانه الثاني سمفونيات عام 2016 عن الهيئة العامة للكتاب. وصدر ديوانه الثالث وكانت وحدها الجمهور عام 2018 عن دار عابر.