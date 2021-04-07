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الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تباين أسواق الخليج الرئيسية عند الإغلاق وتوقف سلسلة مكاسب أبوظبي

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 05:18 م
أسواق الخليج الرئيسية
أسواق الخليج الرئيسية
وكالات
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تباين أداء أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج عند الإغلاق اليوم الأربعاء، فيما أنهى مؤشر أبوظبي سلسلة مكاسب، بينما رفعت أسهم القطاع المالي السوق السعودية.

فقد ارتفع المؤشر الرئيسي في المملكة 0.3 بالمئة بدعم من صعود سهم البنك السعودي الفرنسي 5.7 بالمئة وتقدم سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية 3.3 بالمئة.

لكن سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) تراجع 0.3 بالمئة.

كانت رويترز أوردت نقلا عن مصدرين مطلعين أن سابك اختارت إتش.إس.بي.سي ومورجان ستانلي للعمل على الطرح العام الأولي المزمع لأنشطة الكيماويات المتخصصة.

وهبط مؤشر أبوظبي 0.8 بالمئة، بعد تحقيق مكاسب لثماني جلسات، وتأثر بنزول سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 1.5 بالمئة وتراجع سهم شركة اتصالات 1.6 بالمئة، لكن سهم الشركة العالمية القابضة واصل اتجاهه الصعودي ليختتم الجلسة مرتفعا اثنين بالمئة.

شهدت الشركة توسعا سريعا في جميع قطاعات أنشطتها الرئيسية، مما نجم عنه نمو كبير في أوضاعها المالية ويؤهلها لنمو على المدى الطويل.

وفي دبي، نزل المؤشر الرئيسي 0.6 بالمئة مع خسارة سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة، 0.9 بالمئة، في حين هبط سهم العربية للطيران للرحلات منخفضة التكلفة 2.3 بالمئة.

ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) نقلا عن مرسوم صدر اليوم الأربعاء أن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد عين خالد التميمي محافظا لمصرف الإمارات المركزي.

وسيحل التميمي، الذي عُين في فبراير نائبا لمحافظ المصرف المركزي، محل عبد الحميد سعيد.

وفي قطر، تقدم المؤشر الرئيسي واحدا بالمئة مع صعود معظم الأسهم المدرجة عليه بقيادة قفزة لسهم البنك التجاري 6.4 بالمئة، وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.4 بالمئة وهبط سهم الشركة القابضة المصرية الكويتية 3.7 بالمئة.

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