موظف يطعن زميله داخل مقر عملهما فى أسوان

أقدم موظف بالغرفة التجارية فى أسوان على طعن زميله "أمين خزينة"، حيث وجه له طعنة بالصدر بمطواة داخل مقر عملهما بالغرفة ما أدى إلى إصابته بجرح قطعى بالصدر، وتحرر المحضر رقم 3374 قسم شرطة أول أسوان.وكان قسم شرطة أول أسوان قد تلقى إخطارا بإصابة موظف بالغرفة التجارية فى أسوان بعد الاعتداء عليه بمطواة على يد زميله بالعمل، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة إلى موقع البلاغ، وتم نقل المصاب إلى مستشفى أسوان الجامعى لإسعافه.وتبين أن خلافا نشب فى اليوم السابق للحادث بسبب قيام المتهم بمطالبة المجنى عليه بعدم استلام دفاتر خاصة بالعمل وقيام المجنى عليه باستلامها بدعوى أن لديه تعليمات من مديره فى العمل باستلامها، وعقب علمه باستلام المجنى عليه الدفاتر نشبت بينهما مشادة كلامية.وتطورت المشادة فى اليوم التالى، حيث أقدم المتهم على الاعتداء على زميله بمطواة فأصابه بجرح قطعى بالصدر واليد، وتم نقل المجنى عليه إلى المستشفى لإسعافه، حيث حرر المجنى عليه محضرا بقسم الشرطة، وطالب بتفريغ كاميرات المراقبة داخل الغرفة لإثبات الواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.