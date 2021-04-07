رئيس «القابضة للطرق» يتفقد مشروع الزعفرانة - رأس غارب

تفقد اللواء عادل ترك رئيس الشركات القابضة لمشروعات الطرق مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق الزعفرانة رأس غارب بطول ٤١ كم.وبحسب ما جاء في بيان الشركة، تفقد أعمال المشروع للتأكد من سير العمل ومتابعة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية خلال انشاء المشروع، ورافقه المهندس الاستشاري على عياد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وقيادات المشروع.