محافظ الدقهلية للنواب: زيادة الخطة الاستثمارية إلى 750 مليون جنيه

كشف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن ارتفاع قيمة موازنة الخطة الاستثمارية للمحافظة في مشروع الموازنة للعام المالي 2021 2022، لتصل لـ 750 مليون جنيه فى ضوء توجيهات القيادة السياسية، بواقع زيادة 3 أضعاف عن مخصصات عام 20202019 والتي بلغت 240 مليون جنيه.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، والمنعقدة اليوم الأربعاء، تعقيبا على طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد نجيب.وقال المحافظ، إن الاعتمادات تتوزع من قبل وزارة التخطيط إلي شقين، النصف للوحدات المحلية والنصف الآخر للديون العام، مشيرًا إلى مخصصات الديوان العام ليس المقصود بها المبني، إنما توجه لمشروعات مشتركة للصالح العام بالمحافظة ككل.وأضاف مختار، أن هناك 4 معايير ترتكز عليها وزارة التخطيط في توزيع الخطة علي المدن والأحياء، ممثلة في معدلات مؤشر الفقر والبطالة والأمية والكثافة السكانية، لافتًا إلى أن مبلغ 374 مليون جنيه بالخطة الجديدة، والموزع علي المراكز والمدن والأحياء، منها 8 ملايين لصالح مركز الجمالية، و15.3 مليون لصالح مركز منية النصر، ومركز ميت سلسيل نحو 4.8 مليون جنيه.وتابع محافظ الدقهلية، أن المخصصات المدرجة للديوان العام يتم توجيهها لصالح مشروعات بالمحافظة كلها، لافتًا إلى أنه سيتم توجيه نحو 92 مليون جنيه لصالح مشروعات رصف طرق محلية للمحافظة، و30 مليون جنيه للحماية المدنية والمرور، فضلا عن 60 مليون جنيه مستحقات أحكام قضائية على المحافظة.ولفت المحافظ إلى أنه تم تخصيص 130 مليون جنيه لمصنع تدوير المخلفات في المنزلة، وكذا 130 مليون جنيه لمصنع تدوير مخلفات بالسنبلاوين.من جانبه، وصف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، زيادة الاعتمادات سنويا الموجهة للمحافظات بأنها قصة نجاح دولة، لاسيما في ظل التحديات الجسام التي تواجه الدولة، قائلًا: لم نرى في الحكومات زيادة ومضاعفة الميزانية سنويا.وأيده في ذلك محافظ الدقهلية، بتأكيده أن مضاعفة حجم المخصصات يعد بمثابة قصة نجاح للدولة بتوجيهات القيادة السياسية.