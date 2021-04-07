محافظ سوهاج يتفقد أعمال تطوير كورنيش أخميم (صور)

تفقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، الأربعاء، أعمال التطوير الجارية بكورنيش النيل بمدينة أخميم بطول 2 كيلو و300 متر، بتكلفة إجمالية 75 مليون جنيه، بتمويل من الخطة الاستثمارية لمركز ومدينة أخميم وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك في إطار خطة المحافظة للتطوير والتجميل وخلق متنزه ومتنفس طبيعي لأهالي المحافظة.رافق المحافظ خلال جولته التفقدية زكريا حسان وشعبان لطفي، ومحمد لبيب، ومصطفى الشريف أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دائرة أخميم وساقلتة، وحسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم، والدكتورة نجاة موسى مدير وحدة التنفيذ المحلية بالديوان العام.واستمع محافظ سوهاج إلى شرح مفصل عن عملية تطوير الكورنيش حيث ستتم على مرحلتين الأولى منها تتضمن أعمال التدبيش لجانب نهر النيل بطول الكورنيش بتكلفة 25 مليون جنيه، فيما تشمل المرحلة الثانية التنمية الحضرية للكورنيش بتكلفة 50 مليون جنيه، وتتضمن أعمال إحلال وتجديد ودعم شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وأعمال الكهرباء، والغاز الطبيعي، وأعمال اللاند سكيب، والمقاعد، والمظلات، وأماكن انتظار السيارات، وأماكن ترفيهية، وأعمال الرصف بطول الطريق.ووجه المحافظ بتطبيق أعلى معايير الجودة في أعمال التنفيذ، والالتزام بشروط الصحة والسلامة المهنية، والالتزام بالإجراءات الاحترازية، ومراعاة الجدول الزمني للانتهاء من المشروع في الوقت المحدد.