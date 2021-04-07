محافظ المنيا يشهد احتفالية «قومي المرأة» بيوم اليتيم (صور)

شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، احتفالية المجلس القومي للمرأة، بيوم التكافل والوفاء، بحضور نائبه، وذلك في إطار الاحتفال بيوم اليتيم بمشاركة عدد من الأطفال من ذوي الهمم، بالتعاون مع مديرية التضامن بالمحافظة، والذي يوافق الاسبوع الاول من شهر ابريل، من كل عام.حضر الاحتفال الدكتورة منال أبو سمرة، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة وياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والعقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا.وهنأ المحافظ الحضور بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، داعيًا المولى عز وجل أن يعيده على مصر بكل الخير واليمن والبركات، كما أعرب المحافظ عن سعادته بالمشاركة في هذا الاحتفال الذي يجسد قيمة المشاركة المجتمعية، في شتى الفعاليات والمناسبات، لاسيما المناسبات التي تتعلق بأبنائنا الأعزاء على قلوبنا، من الأيتام، داعيًا أجهزة المحافظة ومؤسسات المجتمع المدني إلى تقديم أوجه الدعم والرعاية اللازمة لهم.وقال المحافظ إن البر باليتيم من أرقى الأخلاق الإنسانية وأقربها إلى الله عز وجل، حيث يعكس هذا الاحتفال قيم التكافل والتضامن في المجتمع المصري.أكد المحافظ أن الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تسير بخطى عملية واضحة في مجال الارتقاء بمستوى حياة الفئات الأكثر احتياجا، موضحا أن جميع الأديان السماوية تدعو إلى رعاية الايتام، وحسن معاملتهم، ولنا القدوة الحسنة في ذلك في رسولنا الكريم محمد (ص)، الذي ولد يتيمًا، فقاد العالم بخلقه الكريم.تضمن الاحتفال فقرات غنائية وطنية لفرقة كورال المنيا، بقيادة المايسترو عصام الشاذلي، كما وزع المحافظ عددًا من الهدايا على الأطفال، لإدخال البهجة والسرور عليهم وتابع المحافظ ورش العمل الجاري تنفيذها بمقر فرع المجلس بالتعاون مع كلية التربية الفنية.