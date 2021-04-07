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الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليمن: 8 آلاف شخص ضحايا الألغام

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 05:09 م
ضحايا الألغام
ضحايا الألغام
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أكد مدير البرنامج الوطني اليمني للتعامل مع الألغام العميد ركن أمين العقيلي، أن الأراضي التي حررتها قوات الجيش اليمني في محافظة تعز ملوثة بالألغام والعبوات الناسفة ما يؤكد استمرار مليشيا الحوثي في زراعتها وهو ما يعني أن كافة المناطق التي تسيطر المليشيا عليها ستكون مزروعة بالألغام.

وناشد العقيلي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، اليوم الأربعاء المتجمع الدولي بالضغط على مليشيا الحوثي بالتوقف عن زراعة الألغام والتي تسببت بكارثة إنسانية كبيرة بمقتل أكثر من 8 آلاف مدني؛ بينهم أطفال ونساء وكبار السن، واستشهاد 61 من العاملين في البرنامج الوطني لنزع الألغام وعدد كبير من المصابين والجرحى، وأودت بحياة 5 خبراء دوليين ممن يعملون في المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن مسام.
وتطرق إلى جهود البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام، والتي أسفرت خلال ست سنوات من العمل، على نزع وإتلاف أكثر من 689 ألف لغم وعبوة ناسفة.

وذكر العقيلي أن البرنامج نشر أكثر من 61 فريق لتوعية المواطنين بمخاطر الألغام في مختلف المناطق، مؤكدًا نجاح البرنامج في إيصال التوعية بمخاطر الألغام منذ العام 2015 إلى اليوم إلى 1413000 يمني.

وأشاد بجهود السعودية في الشراكة على الميدان عبر مشروع مسام في نزع وتطهير اليمن من الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي بكثافة عالية ولا تزال مستمرة في زراعتها، وجهود المنظمات الداعمة وعلى رأسها المشروع الإنمائي للأمم المتحدة.

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