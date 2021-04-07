«سيوة بلا أمية» في مبادرة للهيئة العامة لتعليم الكبار (صور)

استقبلت فتيات مدينة سيوة الدكتور عاشور عمري، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، وعادل مسلم، مدير فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بمطروح والوفد المرافق لهما بالزي السيوي وذلك في مركز الصناعات البيئية والتنمية الشاملة بسيوة.جاء ذلك بحضور العميد عصام عبدالغني رئيس مركز ومدينة سيوة، ومديرى الإدارات التنفيذية بسيوة، وعدد من مشايخ وعواقل قبائل سيوة، والمرأة والشباب.تم تنظيم مؤتمر لإطلاق مبادرة سيوة بلا أمية "علم جارك، صاحبك، قريبك" حيث تم عرض فيلم تسجيلي عن مدينة سيوة.وأكد العميد عصام عبدالغني، رئيس مركز ومدينة سيوة، تقديم كافة سبل التعاون والدعم من أجل تحقيق الهدف المنشود وهو "سيوة بلا أمية" موجهًا الشكر لجهود فرع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بمطروح وسيوة على الجهود المبذولة لمحو الأمية، لافتًا إلى أهمية المشاركة الفاعلة في محو الأمية بجميع مناطق سيوة والقرى التابعة لها والقضاء على الأمية حتي تصبح سيوة بلا أمية.أشار الشيخ عمر عبدالله راجح أحد عواقل سيوة إلى ضرورة تكاتف الجميع من أجل القضاء على الأمية، وأهمية المشاركة المجتمعية من أجل تحقيق.وأوضح عادل مسلم، رئيس فرع محو الأمية بمطروح جهود الفرع في محو الأمية بالتعاون مع الجهات المعنية.وتابع الدكتور عاشور عمري، رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار على اهتمام القيادة السياسية كواجب وطني، مع وضع خطة للقضاء على الأمية لتصبح جميع المحافظات خالية من الأمية خلال خمسة أعوام، من أجل غدٍ أفضل لمصرنا الحبيبة.