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الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت واليمن يبحثان تعزيز العلاقات الثنائیة

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 05:06 م
الدكتور أحمد ناصر
الدكتور أحمد ناصر
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بحث وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح مع وزير الخارجية وشئون المغتربين الیمني الدكتور أحمد بن مبارك، اليوم الأربعاء، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وما یربط البلدين والشعبين الشقیقین من روابط تاریخية على مختلف الأصعدة وبحث مجمل مستجدات الأوضاع في الیمن، فضلًا عن التطورات على الساحتين الاقلیمیة والدولية.

وجدد الصباح، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، التأكید على التزام دولة الكویت بالوقوف مع وحدة واستقرار اليمن وإعادة الأمن والأمان إلى ربوعه ومساندته لكافة الجھود الرامیة للوصول إلى حل یُفضي إلى سلام دائم وفقا للمرجعیات الثلاث المتفق عليھا والمتمثلة في المبادرة الخلیجیة وآلیتھا التنفیذیة ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأكد الصباح دعم الكویت لمبادرة المملكة العربية السعودية الجديدة لإنهاء الأزمة في الیمن والتي تم الإعلان عنھا في 22 مارس الماضي والاتفاق على وقف إطلاق النار تحت مراقبة الأمم المتحدة وصولا إلى الحل السياسي المنشود، مجددا إدانة واستنكار بلاده للهجمات المستمرة والمتكررة التي تنفذها الملیشیات الحوثیة والتي تستهدف الضواحي والمنشآت المدنية في الیمن والسعودية الأمر الذي یُعد تھدیدًا مباشرا للأمن القومي الخليجي والعربي.

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