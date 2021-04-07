تدريب أطباء العيون بكفر الشيخ على جراحات استبدال القرنية

أقامت جامعة كفر الشيخ، الأربعاء، ورشة عمل لتعليم شباب أطباء طب وجراحة العيون أساسيات جراحة المياه البيضاء بالموجات فوق الصوتية، بالتعاون مع مبادرة فاركو أكاديمية 1O1 للتعليم الطبي المستمر، وكايروليز للتدريب الطبي.ونجحت ورشة العمل، التي استمرت على مدار يومين بالمستشفي الجامعي بكفر الشيخ في تدريب عدد كبير من أطباء طب وجراحة العيون من مختلف مستشفيات المحافظة على تقنية "الفاكو" التي تسهم في إنقاذ ألاف المرضى من فقدان البصر نتيجة الإصابة باعتام عدسة العين المعروفة بـ"المياه البيضاء"، أحد أكثر أمراض العيون انتشارا في مصر.وأقيمت الورشة برئاسة الدكتور مجدي موسى، رئيس قسم طب وجراحة العيون بكلية الطب جامعة كفر الشيخ، وتحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، والدكتور طه إسماعيل عميد كليه الطب البشري، والدكتور حاتم الجوهري، مدير المستشفى الجامعي، بمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس الدكتورة ميادة علي، والدكتور أحمد أسامة، والدكتور محمد العشري والدكتور محمد الشافعي، المدرسين بالقسم.تمت الورشة باستخدام تقنية الـwetlab التي يتم استخدام العيون الصناعية أو غير البشرية بها للتدريب على المهارات الجراحية المختلفة، والتي تحاكي في تركيبها العين البشرية مما يوفر للطبيب بيئة تدريب تماثل غرفة العمليات.