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الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس تونس يؤكد لملك الأردن عزمه تعزيز روابط التعاون بين البلدين

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 05:04 م
قيس سعيد
قيس سعيد
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أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء في مكالمة هاتفية مع الملك الأردني عبد الله الثاني، عزمة علي دعم أواصر الأخوة، وتعزيز روابط التعاون المتميزة والعريقة بين تونس والأردن لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين.

وعبر سعيد لملك الأردن، بحسب بيان رئاسة الجمهورية التونسية، عن خالص التمنيات له وللشعب الأردني الشقيق بدوام الاستقرار والأمن، بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها المملكة الأردنية الهاشمية.

بدوره، عبر الملك عبد الله الثاني عن امتنانه لهذه المكالمة، وأبدى حرصه على تطوير العلاقات الثنائية، معربا عن استعداده لتلبية دعوة رئيس الجمهورية لزيارة تونس حال تحسن الأوضاع الوبائية التي تجتاح العالم بسبب وباء كوفيد-19.

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