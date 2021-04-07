الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي تويفو كلار يزور تبليسي

قال تويفو كلار الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي في جنوب القوقاز والأزمة في جورجيا، إن الوضع في المناطق المحتلة والعلاقات بين تبليسي وسوخومي وتسخينفالي وموسكو وآليات حل النزاع.ووصل المسئول الأوروبي اليوم الأربعاء إلى العاصمة الجورجية تبليسي، ومن المتوقع أن يتوجه كلار أيضًا إلى منطقة (أبخازيا) التي تحتلها روسيا.ومن المقرر أن يلتقي في تبليسي بزعماء جورجيا، بمن فيهم رئيس الوزراء إيراكلي غاريباشفيلي ووزير الخارجية ديفيد زلكالياني.وعُين الاتحاد الأوروبي تويفو كلار كممثله الخاص لجنوب القوقاز في عام 2017، وهو أيضًا أحد الرؤساء المشاركين لمناقشات جنيف الدولية.