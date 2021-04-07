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الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنيا يشدد على متابعة إجراءات مواجهة كورونا

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 05:00 م
اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي
المنيا ـ على حسين
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أصدر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، كتابًا دوريًا برقم 39 لسنة 2021 شدد فيه على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري مديريات الخدمات والهيئات، بالالتزام الكامل بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ووجه المحافظ بتنفيذ التعليمات الصادرة بكل دقة وحزم ومنها تنظيم العمل بالجهاز الإداري للدولة خلال الفترة المقبلة، وتفعيل العمل التبادلي، بين الكوادر البشرية في كل المؤسسات، بما يؤدي إلى تقليل الكثافات والتجمعات وتوفير الحماية اللازمة للعاملين.

كما شدد المحافظ على التزام العاملين والمواطنين المترددين على جميع الأسواق أو المحلات، أو المنشآت الحكومية والمنشآت الخاصة، أو البنوك أو أثناء التواجد بوسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة، بالإجراءات الإحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتطبيق العقوبات اللازمة على المواطنين المخالفين لهذه الإجراءات.

ووجه محافظ المنيا بأن يقوم قطاع الفنادق بمراعاة كافة أساليب التباعد، والأعداد المسموح بها مع إتباع كل أساليب الوقاية الشخصية والعامة.

كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والاحياء بالالتزام بتطبيق قرارات اللجنة العليا اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس الوزراء وقرار وزير التنمية المحلية، والخاص بالمواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم، بداية من السبت 17 أبريل المقبل مع استمرار حملات التطهير والتعقيم وتنفيذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

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