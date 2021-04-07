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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

نسمة محجوب عن منشورها المثير للجدل: أردت تكوين مخزون ثقافي لدى الناس

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 04:58 م
نسمة محجوب
نسمة محجوب
هاجر رضا
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حالة من الجدل أثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعد نشر الفنانة نسمة محجوب، منشور عبر صفحتها الرسمية تصحح فيه للناس مفاهيم وأسماء الأوركسترا، ما تسبب في غضب رواد السوشيال ميديا.

وقالت الفنانة نسمة محجوب، إنها لم تقصد الإهانة نهائيًا إلى أي شخص ليس على دراية بمفاهيم "المزيكا" كما اعتقد الجمهور، ورواد السوشيال ميديا، متابعًة: "مش انا اللي كاتبة البوست، انا وخداه من حد عاجبني كلامه، وإيه العيب إن الناس تعرف المفاهيم لتكون لديها هذه الثقافة والفكر".

وأضافت محجوب في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنها أرادت تصحيح المفاهيم حتى لا تصبح حالة وانتهت، مشيرة إلى أنها أرادت تكوين مخزون ثقافي لدى الناس حتى تظل مقدرة ومفهوم أن جاء حدث ضخم مثل هذا تكون على دراية بالمسميات.

وأوضحت أنها لا تتعالى نهائيًا بهذا المنشور، أرادت أن تصل معلومة للجمهور، متابعًة: "أنا لو قصدي تعالي كنت مشيت صححت المفاهيم من زمان، لكن حبيت أوضح، واللي شايفه تعالي هو حر، لكن الناس عارفاني كويس وعارفة إني أبعد ما يكون عن التعالي".

وتحدثت محجوب عن ألبوم أرومة مع “The Music Hub”، مشيرة إلى أن الألبوم يضم 5 أغنيات، فهو "ميني ألبوم"، وطُرح منهم بالفعل 4 أغاني وخلال أيام المقبلة سيطرح أغنية "عابر سبيل".

وأوضحت أن اسم" أرومة" هو كلمة عربية معناها "أصل الشيء"، حيث تضمن الألبوم أغنيات كل واحدة منها تتحدث عن شيء.

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