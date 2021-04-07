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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

استدرجت عجوز ثري لسرقته.. السجن المشدد 10 سنوات لخادمة و4 رجال بجمصة

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 04:55 م
محكمة
محكمة
ندى حمدي
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عاقبت محكمة جنايات المنصورة سيدة و4 رجال بالسجن المشدد 10 سنوات لاستدراجهم عجوز ثري والتعدي عليه بالضرب وسرقته.

صدر الحكم برئاسة المستشار وائل كمال صالح وعضوية المستشارين محمد فاروق فخري ورامي منصور عباس، الدائرة السادسة جنايات المنصورة.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 864 لسنة ۲۰۲۰ جنایات جمصة والمقيدة برقم 736 لسنة ۲۰۲۰ كلى شمال المنصورة اتهام كل من عفت.ص.ع ۲۹ سنة خادمة وطارق.ع.ع ۲۲ سنة وأحمد.ر.ع ۲۹ سنة والسيد.ا.ا ۲۱ سنة جميعهم محبوسين وهشام.أ.س هارب بسرقة سيارة عبد الفتاح.ن.ح 64 سنة موظف بالمعاش وهاتفه المحمول ومبلغ مالي حيث استدرجته المتهمة الأولى لمكان الواقعة بالطريق العام وقام باقي المتهمين بالتعدي عليه بالضرب بأداة حديدية وطبنجة صوت مما اصاب المجني عليه بالرعب وعدة اصابات جسدية خاصة انهم قاموا بشل حركته لمنعه من المقاومة.

استمعت النيابة لأقوال المجني عليه الذي قرر بأنه اتفق هاتفيا مع المتهمة الأولى لحضورها لتنظيف شقته وفي اثناء انتظاره لها بسيارته لاصطحابها وفوجيء بحضور باقي المتهمين برفقتها واشهروا في وجهه الاسلحة وهددوه بها وانهالوا عليه ضربا محدثين إصاباته وقاموا بشل مقاومته وتمكنوا من الاستيلاء على سيارته وهاتفه ومبلغ مالي ولاذوا بالفرار.

وشهد رئيس مباحث قسم شرطة جمصة بأن تحرياته السرية دلته على صحة الواقعة من قيام المتهمين بالاتفاق فيما بينهم على ارتكاب الواقعة بان تقوم المتهمة الأولى باستدراج المجني عليه لمكان الواقعة وسرقته بالاكراه.

وقررت حينها النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين وتمكنت قوات الامن من ضبط المتهمين من الأولى حتی الرابع وبمواجهتهم اقروا بارتكاب الواقعة.

وبإجراء العرض القانوني للمتهمين تعرف الشاهد الأول على المتهمين من الثاني حتى الرابع واعترفت المتهمة الأولى بصحة الواقعة وقيامها باستدراج المجني عليه لمكان تواجد باقي المتهمين.

وثبت بالتقرير الطبي للمجني عليه وجود كدمات بالذراعين وجرح سطحي بفروة الرأس.

ومع تداول الجلسات أصدرت المحكمة قرارها المتقدم بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهمين.

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