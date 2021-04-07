سفير الإمارات بالقاهرة يزور مطرانية الأقباط الكاثوليك بالأقصر

زار سفير دولة الإمارات بالقاهرة، صباح اليوم الأربعاء، مقر مطرانية الأقصر للأقباط الكاثوليك.وكان في استقباله وقدا رفيع المستوى من رجال الكنيسة الكاثوليكية بايبارشية طيبة التي تضم محافظتي الأقصر وأسوان، والتي يرعاها نيافة الحبر الجليل المطران الانبا عمانوئيل عياد.وبدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا ابراهيم اسحق، بطريرك الكنيسة القبطية الكاثوليكية، أطول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو الصوم الكبير، والذي يستغرق 40 يومًا، ينقطع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا.