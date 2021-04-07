الكاثوليكية تدرس توصيات معسكر «مكاتب التنمية» في السينودس المقبل

قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه انتهى مساء أمس مؤتمر العمل التابع لمكاتب التنمية التابعة للكنيسة القبطية الكاثوليكية.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه تم الإتفاق على التطلعات والتوصيات، لمناقشتها ودراستها في إجتماعات السينودس المقدس.وبدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا ابراهيم اسحق، بطريرك الكنيسة القبطية الكاثوليكية، أطول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو الصوم الكبير، والذي يستغرق 40 يومًا، ينقطع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا.