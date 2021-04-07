«آداب سوهاج» تكرم 150 سيدة في احتفالية يوم الوفاء للمرأة

شهد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج مساء الأربعاء، احتفالية يوم الوفاء والتقدير للمرأة، التي نظمها قطاع شئون البيئة وخدمة المجتمع بكلية الآداب بالمركز الدولي للمؤتمرات بمقر الجامعة الجديد.حرص على حضور الاحتفالية الدكتور أحمد سليمان، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور كريم مصلح عميد الكلية، الدكتور محمد توفيق وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، الدكتورة سحر وهبي، أستاذ الإعلام بالكلية، والدكتورة صباح صابر عميد كلية التعليم الصناعي الأسبق، الدكتورة رهام فاروق مديرة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، وضيفة الاحتفالية الدكتورة عبلة الاسود التونسية المصرية أستاذ القانون بجامعة الساربون، ونخبة من عمداء الكليات، وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وممثلي من نادي روتري.وفي كلمته، قدم رئيس الجامعة التهنئة لجميع الحضور بمناسبة الاحتفال بعيد الأم، مؤكدًا أهمية تكريم المرأة لدورها العظيم وفضلها الكبير في صنع القيادات والقامات التي سبب في نهضة ورفعة الوطن، موضحًا أن المرأة المصرية تحتاج إلى التعبير وتقدير مجهودها من خلال تقديم الشكر والامتنان لما تبذله من تضحيات لأسرتها والمجتمع، الأمر الذي يعطيها دفعة للاستمرار وتقديم المزيد من العطاء، متمنيًا دوام الصحة والعافية لجميع الأمهات، داعيًا الله أن يديم فضلهم علينا.وقال الدكتور كريم مصلح، إن الكلية حرصت علي تنظيم يوم الوفاء والتقدير للمرأة لتعبر عن مدي اعتزازها بها، واعترافاََ بأهميتها كونها تمثل نصف المجتمع، ومن أهم الشخصيات التي تلعب دور كبير في تقدم وازدهار المجتمعات، مؤكدًا أن يوم الوفاء هو يوم العرفان بالجميل لكل سيدة وأم ضحت بالغالي والنفيس من أجل أبناءها، مقدمًا خالص شكره لكل من ساهم في تنظيم وتنفيذ الاحتفالية.وأضاف الدكتور محمد توفيق، أن الحفل شمل تكريم 150 سيدة، حيث ضم تكريم أمهات الطلاب الأوائل وذوي الفئات الخاصة واتحاد الطلاب، أيضًا تكريم العاملات والإداريات الذين ساهموا بدور بارز في إنجاح منظومة العمل داخل الجامعة، وكذلك تكريم الزميلات اللاتي بلغن سن التقاعد، أو تقلدن مناصب مميزة، أو أمهات الشهداء، وأيضًا أمهات الطلاب ذوي الإعاقة، وزوجات ذوي الاحتياجات، إضافة إلى تكريم الدكتورة عبلة الاسود.