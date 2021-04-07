طبيب نفسي يكشف فوائد الصيام في إدارة الغضب

قال الدكتور على عبد الراضي، استشارى التأهيل والعلاج النفسي، إن الصوم يساعد في علاج عدد من الاضطربات كالتخلص من الإدمان والسلوك والعدواني، إضافة إلى التحكم وإدارة الغضب مع الشعور بالآخرين ومحاولة دعمهم.حلل عبد الراضي كيف أن الصوم يجعلك تفهم نفسك وتقوّي ذاتك وقدراتك، حيث إنه يكسبك إرادة الإرداة لصنع تغير من خلال التحكم في الملذات والدوافع والتحكم في استجابتك للشئ.أما عن المشاكل النفسية، فيوضح أنها تكون في عدم توافق ردة فعل الفرد مع الموقف إما أن يبالغ في ردة فعله أو يكون غير متناسب مع طبيعة الموقف، لافتًا إلى أن "الاستجابة المثالية" هى غاية الصحة النفسية حيث الصيام أهم العبادات التي تدعم تلك المهارة وترقي النفس وتشعر بصحة جيدة.ونصح عبد الراضي الصائمين بأن التحكم في الشهوات والطعام والكلام والانفعال والغضب وانشغالك بطاعة الله يساعدك على فعل التغير الحقيقي ويدخل قلبك وروحك في مرحلة الصيانة النفسية الروحية والجسدية والعقلية: "اجعل رمضانك أحلى مع صحة نفسية أفضل".