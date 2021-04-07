رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«التعاون الإسلامي» تطالب أعضاءها بمساعدة إندونيسيا عقب إعصار سيروجا

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 04:43 م
منظمة التعاون الإسلامي
منظمة التعاون الإسلامي
ا ش ا
طباعة
طالبت منظمة التعاون الإسلامي الدول الأعضاء والمانحين والمؤسسات الإنسانية والمالية في العالم الإسلامي، تقديم جميع أشكال المساعدة الممكنة لحكومة وشعب إندونيسيا لمواجهة ما خلّفه إعصار "سيروجا الاستوائي".

وأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، واس عن تعازي المنظمة ومواساتها لحكومة وشعب إندونيسيا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين

موضوعات متعلقة

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021

الباز يكشف تفاصيل جريمة حرق جثمان موظفة مستشفى حلوان

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

المتهم بقتل الطفلة ريماس: «معرفتش اغتصبها فقتلتها»


الصور

image description

نقلة حضارية.. محافظ أسيوط يتفقد تبطين الترع

image description

جامعة أسيوط تستقبل مساعد المؤسسة اليابانية بالقاهرة

image description

محافظ أسيوط يعتمد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة القوصية

image description

«روبوت» جامعة أسيوط يتأهل ضمن 16 فريقا عالميا بمهرجان الهندسة الدولي

image description

وفد «التنمية المحلية لصعيد مصر» ينفذ ورشة عمل عن أنشطته بأسيوط

الأكثر قراءة

«ارتفاع ثم انخفاض في الحرارة».. تعرف على حالة الطقس لمدة أسبوع

دافعت عن شرفها حتى الموت.. مفاجأة فى تقرير الطبيب الشرعى «للطفلة ريماس»

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021

الرئيس السيسي: احترمنا حق إثيوبيا في التنمية بشرط عدم المساس بمصالح مصر

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

كم باقي على رمضان.. العد التنازلي 7-4-2021

إمساكية أول أيام شهر رمضان 13-4-2021.. موعد اذان المغرب والفجر وساعات الصوم

حقيقة وجود حظر في رمضان 2021.. إليك التفاصيل

بريطانيا تبدأ طرح لقاح موديرنا للمرة الأولى

أيام زمان

هل كان عبدالحليم حافظ يكره فريد الأطرش؟

«اكتشفت شخصية أخرى».. لماذا انفصلت نورا عن حاتم ذوالفقار؟

حكاية شيرين سيف النصر مع أحمد زكى

«ألعاب السيرك السياسي»... لماذا خاصم مصطفى محمود العمل بالسياسة؟

مقالات الرأي
حمدى عبدالتواب
حمدي عبدالتواب يكتب: شعب ضد الكسر
منى رجب
رمضان جانا وفرحنا به فرحتين
ثروت-الخرباوى
المؤمن والإيمان
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس.. التلميذ الأمين فى طريق الرب
المزيد

الثقافة

7 مجموعات قصصية في القائمة القصيرة لجائزة يحيى الطاهر عبدالله

«رحلة قلب قاصر» كتاب طبي جديد وتجربة شخصية لـ عمران الشامسي

«النهايات» في مفردات الحارة المصرية

سعاد سليمان: الكاتبات لم يتناولن «سن اليأس».. ومكاوي سعيد شخصية في روايتي