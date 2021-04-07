«التعاون الإسلامي» تطالب أعضاءها بمساعدة إندونيسيا عقب إعصار سيروجا

طالبت منظمة التعاون الإسلامي الدول الأعضاء والمانحين والمؤسسات الإنسانية والمالية في العالم الإسلامي، تقديم جميع أشكال المساعدة الممكنة لحكومة وشعب إندونيسيا لمواجهة ما خلّفه إعصار "سيروجا الاستوائي".وأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، واس عن تعازي المنظمة ومواساتها لحكومة وشعب إندونيسيا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين