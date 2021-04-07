سيدة الجنة: أم ترعى 3 معاقين دون مأوى وتناشد المسؤولين للمساعدة

عندما تقع عينيك عليها تجدها يميز وجهها تجاعيد كثيرة محفور عليها قسوة الأيام، تنتظر يوم أو ساعة تشعر فيها بالراحة التي ودعتها منذ زوجها في 2004.تتحدث معها تراها عجوزًا لا تجيد ترتيب كلماتها، مع ذلك تعطيك من كل قصة عاشتها نبذة مختصرة عن الأحداث التي مرت عليها لم تعطها الفرصة لحفظ كل ما حدث لها، لكن يبدو أنها عانت طويلًا.بدأت قصة بهانة ابنة قرية جزيرة الحجر، التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية عندما تزوجت من ابن عمها وسنواتها لم تتعد 17 عامًا ومن هنا بدأت المعاناة مع إنجاب الأطفال واحدًا تلو الآخر، ليخرج من رحمها 4 أطفال معاقين (ولدين وبنتين) أصحاء، عاشت في عذاب وحيرة تعمل لتساعد ابنتيها ليتمكنوا من اتمام تعليمهم، وتطمئن عليهم وهى على ظهرها حمل الجبال في خدمة 4 معاقين إعاقة عقلية.شرع الأب قبل وفاته في تزويج أحد أبنائه من فتاة بنفس حالته وأنجبا ولدًا معافا كان ثمار هذه الزيجة غير المتزنة بالمرة بعد إنجابهم طفل يبلغ الآن، 19 ربيعًا كتب ثروته لهذا الطفل وحرم بقية أبنائه من الميراث ورحل.عاشت بهانة في منزل زوجها وسط أطفالها المعاقين حتى بلغ الطفل 15 عامًا وبدأ يوميًا بضربها وإشعال النيران في جسد أعمامه المرضى، لأخذ المال الذي بدأ يصرفه على تعاطي المخدرات.ولدت بهانة 1944 وتكفلت بالثلاثة أبناء وظلت تعمل على خدمتهم حتى يومنا هذا وهم محمد 57 سنة، وجمال 42 سنة ورضا 39 سنة الذي تقيده بجنزير طول الوقت خوفًا منه:"هوّ بعتدى عليا وعلى إخواته بالضرب وبيعضّهم بشراسة"، ومع ذلك لم تتوان يومًا واحدًا عن خدمتهم وشهد لها أهل قريتها بأن هذه السيدة جبل يحمل الألم ولم يشتك يومًا.«الدستور» انتقلت إلى منزل بهانة التي استقبلتنا بأمل في عينها تتمنى أن يخلصها من كل ما تعاني، لكن سنها المتقدم كان وسيكون عائقًا لتحقيق أي أمنية لها عندها قمت بسؤالها ماذا تتمنى؟ كان ردًا مقنعًا لكن هو ليس طلب فهو حق من حقوق هذه السيدة على المجتمع: "نفسي في بيت يأويني أنا وولادي، البيت اللي أنا ساكنه فيه صاحبها عايش بره وهيجي يهدها علينا ومعندش دخل أصرف منه على ولادي، أنا تعبانة والله يا بنتي بس هصرف على إيه ولا إيه هما أهم".أغرورقت عيناها بالدموع عندما سألناها:"لماذا لا تضعي أولادك في دار للتأهيل وتستريحي من كل هذا العناء؟: "مقدرش أبعد عنهم أنا لو غابوا عنّي لحظة روحي بتروح وراهم، أنا أم والضنا غالي، نفسي أموت وأنا مطمّنة عليهم ومعرفش هعمل إيه وأنا حتى لو سبتهم هيبقوا في الشارع هما مالهومش حد غيري" اختمت بهانة حديثها متمنية نظرة من المسؤولين.