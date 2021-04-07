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الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

«الكاثوليكية» تطلق بثها الأسبوعى المباشر

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 05:37 م
الأنبا باخوم
الأنبا باخوم
جرجس صفوت
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أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، اليوم الأربعاء، البث المباشر لقناة المكتب الإعلامي الكاثوليكي.

وجاء ذلك اليوم الأربعاء الموافق 7 أبريل 2021، في بث مباشر على المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر، الذي يُعاد الساعة 9 مساءً.

ويشتمل البث على 8 برامج هى قراءات يومية- كلمة اليوم- الكنيسة الكاثوليكية بمصر في أسبوع، وهو برنامج نشرة إخبارية- العلية - الصورة أوضح- اعرف تاريخك- قصص الكتاب المقدس- صلاة المشروع الرعوي.

وبدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا إبراهيم اسحق، بطريرك الكنيسة القبطية الكاثوليكية، أطول أصوامها المتصلة في 2021، وهو الصوم الكبير، والذي يستغرق 40 يومًا، ينقطع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا.

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