مصرع شاب بطلق ناري بالفيوم 

لقي شاب مصرعه بطلق ناري منذ قليل، بمنطقة حي البارودية التابع لمحافظة الفيوم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق ونقل الجثة إلى للمستشفي العام.تلقى اللواء رمزي المزين مدير أمن الفيوم إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الفيوم بمصرع شاب يدعي "أمير س" بمنطقة البارودية إثر اطلاق النار عليه.انتقل فريق بحث تابع لإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم لموقع الحادث لبيان أسباب الوفاة وتحرير محضر بالواقعة.