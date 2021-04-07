رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«كمال»: مد ساعات عمل سيستم المخابز خلال رمضان

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 04:36 م
الدكتور أحمد كمال
الدكتور أحمد كمال
نرمين محمود الدهان
طباعة
كشف الدكتور أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن تعديل مواعيد عمل المخابز البلدية بما يتناسب مع احتياجات المواطنين من الخبز البلدي المدعم خلال الشهر الفضيل لتوفير الخبز البلدي المدعم قبل الإفطار وبعده، مع إخطار الشركات المنفذة للتطبيقات الذكية بالسماح لماكينات صرف الخبز بالمخابز بالعمل من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشر مساء خلال أيام شهر رمضان تيسيرًا للمواطنين في الحصول على احتياجاتهم من الخبز بسهولة ويسر، وإلزام المخابز بالإعلان عن المواعيد الجديدة بواجهة المخابز بخط واضح وظاهر لجمهور المستهلكين.

وذكرت الوزارة، خلال تقرير صادر عنها، حصلت "الدستور" على نسخة منه، أنه تم تشكيل غرفة عمليات تحت إشراف قطاع الرقابة والتوزيع، للعمل على أداء الواجب المستهدف تحقيقه وتيسير قنوات الاتصال المباشر والعاجل بين غرفة العمليات ومجموعة العمل التفتيشية صباحًا ومساء وتلقى الشكاوى من المواطنين وكذلك توجيه مجموعات العمل طبقًا لظروف العمل.

وأكدت على تكثيف الرقابة على المطاحن بالقطاعين العام والخاص المنتجة للدقيق 82% والمخابز والمستودعات والتى تصرف دقيق بلدى المدعم لضمان التشغيل والإنتاج طبقًا للمعدلات المعتادة والالتزام بالمواصفات والأوزان المقررة والقضاء على التزاحم أمام المخابز وتذليل كافة المشاكل والمعوقات التي تعترض عملية التشغيل والتصدي لمحاولات تجميع وتهريب استخراج 82% والاتجار به فى السوق السوداء.

وأضاف كمال أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستطرح سلع غذائية خلال شهر رمضان بما يقدر 387036 طن سلع غذائية، حيث يتم طرح كميات كبيرة من السلع الأساسية والياميش بالمجمعات منها، حوالى 20.57 طن ياميش وعصائر، و100 طن دواجن مجمدة يوميا بسعر 30 جنيه للكيلو، و50 طن لحوم برازيلي يوميا بسعر 65 جنيه للكيلو، إضافة إلى 4870 ذبيحة لحوم طازجة خلال شهر رمضان بسعر 85 جنيه للكيلو.

ولفتت إلى طرح السلع الأساسية مثل الأرز والزيت والمكرونة والمسلي والخضر والفاكهة، في العديد من المجمعات الاستهلاكية التي تنتشر بمحافظات الجمهورية، فضلًا عن توفير كراتين وشنط رمضان لجمهور المستهلكين بأسعار مناسبة تبدأ من 50 إلى 207 جنيهات وتشمل بداخلها 14 سلعة.

موضوعات متعلقة

رئيس استاد الإسكندرية يعلق على واقعة «النسر المعكوس»: خطأ غير مقصود

«المركزى» يكشف تفاصيل سياسات تيسير الأوضاع المالية فى ظل كورونا

زايد: الرئيس حريص على امتداد الخدمات الصحية للأشقاء في إفريقيا

تجديد حبس باتريك جورج 45 يومًا بتهمة نشر أخبار كاذبة


الصور

image description

إزالة 8 حالات تعد على نهر النيل في دمياط

image description

محافظ دمياط تترأس مجلس جامعة حورس (صور)

image description

نقلة حضارية.. محافظ أسيوط يتفقد تبطين الترع

image description

جامعة أسيوط تستقبل مساعد المؤسسة اليابانية بالقاهرة

image description

محافظ أسيوط يعتمد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة القوصية

الأكثر قراءة

دافعت عن شرفها حتى الموت.. مفاجأة فى تقرير الطبيب الشرعى «للطفلة ريماس»

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

«ارتفاع ثم انخفاض في الحرارة».. تعرف على حالة الطقس لمدة أسبوع

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

كم باقي على رمضان.. العد التنازلي 7-4-2021

إمساكية أول أيام شهر رمضان 13-4-2021.. موعد اذان المغرب والفجر وساعات الصوم

حقيقة وجود حظر في رمضان 2021.. إليك التفاصيل

بريطانيا تبدأ طرح لقاح موديرنا للمرة الأولى

أيام زمان

هل كان عبدالحليم حافظ يكره فريد الأطرش؟

«اكتشفت شخصية أخرى».. لماذا انفصلت نورا عن حاتم ذوالفقار؟

حكاية شيرين سيف النصر مع أحمد زكى

«ألعاب السيرك السياسي»... لماذا خاصم مصطفى محمود العمل بالسياسة؟

مقالات الرأي
حمدى عبدالتواب
حمدي عبدالتواب يكتب: شعب ضد الكسر
منى رجب
رمضان جانا وفرحنا به فرحتين
ثروت-الخرباوى
المؤمن والإيمان
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس.. التلميذ الأمين فى طريق الرب
المزيد

الثقافة

حسين دعسة يكتب: وداعًا يا عز الدين المناصرة.. فقد فاض الحب

«النهايات» في مفردات الحارة المصرية

محمد مظلوم يؤرخ لـ«الحروب العربية» في موسوعة جديدة

«سيرة بني آدم».. ديوان جديد للشاعر أحمد خطاب عن دار فهرس