«كمال»: مد ساعات عمل سيستم المخابز خلال رمضان

كشف الدكتور أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن تعديل مواعيد عمل المخابز البلدية بما يتناسب مع احتياجات المواطنين من الخبز البلدي المدعم خلال الشهر الفضيل لتوفير الخبز البلدي المدعم قبل الإفطار وبعده، مع إخطار الشركات المنفذة للتطبيقات الذكية بالسماح لماكينات صرف الخبز بالمخابز بالعمل من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشر مساء خلال أيام شهر رمضان تيسيرًا للمواطنين في الحصول على احتياجاتهم من الخبز بسهولة ويسر، وإلزام المخابز بالإعلان عن المواعيد الجديدة بواجهة المخابز بخط واضح وظاهر لجمهور المستهلكين.وذكرت الوزارة، خلال تقرير صادر عنها، حصلت "الدستور" على نسخة منه، أنه تم تشكيل غرفة عمليات تحت إشراف قطاع الرقابة والتوزيع، للعمل على أداء الواجب المستهدف تحقيقه وتيسير قنوات الاتصال المباشر والعاجل بين غرفة العمليات ومجموعة العمل التفتيشية صباحًا ومساء وتلقى الشكاوى من المواطنين وكذلك توجيه مجموعات العمل طبقًا لظروف العمل.وأكدت على تكثيف الرقابة على المطاحن بالقطاعين العام والخاص المنتجة للدقيق 82% والمخابز والمستودعات والتى تصرف دقيق بلدى المدعم لضمان التشغيل والإنتاج طبقًا للمعدلات المعتادة والالتزام بالمواصفات والأوزان المقررة والقضاء على التزاحم أمام المخابز وتذليل كافة المشاكل والمعوقات التي تعترض عملية التشغيل والتصدي لمحاولات تجميع وتهريب استخراج 82% والاتجار به فى السوق السوداء.وأضاف كمال أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستطرح سلع غذائية خلال شهر رمضان بما يقدر 387036 طن سلع غذائية، حيث يتم طرح كميات كبيرة من السلع الأساسية والياميش بالمجمعات منها، حوالى 20.57 طن ياميش وعصائر، و100 طن دواجن مجمدة يوميا بسعر 30 جنيه للكيلو، و50 طن لحوم برازيلي يوميا بسعر 65 جنيه للكيلو، إضافة إلى 4870 ذبيحة لحوم طازجة خلال شهر رمضان بسعر 85 جنيه للكيلو.ولفتت إلى طرح السلع الأساسية مثل الأرز والزيت والمكرونة والمسلي والخضر والفاكهة، في العديد من المجمعات الاستهلاكية التي تنتشر بمحافظات الجمهورية، فضلًا عن توفير كراتين وشنط رمضان لجمهور المستهلكين بأسعار مناسبة تبدأ من 50 إلى 207 جنيهات وتشمل بداخلها 14 سلعة.