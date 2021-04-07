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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مكبلة اليدين والقدمين.. العثور على جثة شاب في ترعة بسوهاج

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 04:36 م
جثة
جثة
محمود عبد العال و مصطفي علم الدين
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عثر أهالي قرية نزة المحزمين بجهينة شمال محافظة سوهاج، اليوم الأربعاء، على جثة شاب مكبل اليدين والقدمين.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا بالعثور على جثة مجهولة لشاب في العقد الرابع من العمر في ترعة السوهاجية أمام مدخل قرية نزة المحزمين.

انتقل إلى مكان الواقعة الرائد محمد جاد الله، رئيس مباحث مركز شرطة جهينة، وقوات الإنقاذ النهري.

جرى استخراج الجثة، ولم يتعرف عليها أحد من أهالي المنطقة، وبمناظرتها تبين أنها موثقة القدمين بسلك كهربائي، واليدين بعمامة بيضاء، وبها إصابة في الرأس.

جرى إيداع الجثة مشرحة مستشفى جهينة المركزي، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وضبط مرتكبيها.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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