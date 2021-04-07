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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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قبل الصيام.. 5 علاجات طبيعية تخلصك من عسر الهضم الحمضى

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 04:56 م
عسر الهضم الحمضي
عسر الهضم الحمضي
هويدا سعيد
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مع حلول رمضان تحدث تغيرات في توقيت تناول الوجبات، خاصة السحور التي تتم في وقت متأخر، وحسب موقع "netmeds" نرصد نصائح تخلصك من عسر الهضم.

تتضمن العوامل المسببة لفرط الحموضة فيما يلي:

- عادات غذائية سيئة.
- توقيت غير منتظم لتناول العشاء في وقت متأخر.
- توتر وقلق.
- الإكثار من تناول الأطعمة الحارة والمقلية والسريعة.
- الإفراط في تناول القهوة والشاي.
- الخمول البدني.
- الذهاب إلى الفراش بعد تناول الطعام.
- التدخين وتعاطي الكحول.
- حرقة من المعدة.
- التجشؤ المر أو الحامض.
- استفراغ وغثيان.
- انتفاخ في البطن.
- ضعف الشهية.

الوقاية
يمكن إدارة فرط الحموضة باتباع بعض الإجراءات الوقائية والعلاجات المنزلية منها.

- اتبع نظامًا غذائيًا متوازنًا ومغذيًا.
- نظم مواعيد الوجبات وأنماطها.
- تجنب تناول الأطعمة الحارة، الحامضة، المقلية والخردة.
- قلل من تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين.
- الإقلاع عن التدخين والحد من استهلاك الكحول.
- تشارك في تدريبات متوسطة الشدة.
- حافظ على نمط نوم مناسب.
- الامتناع عن الذهاب إلى الفراش بعد تناول الطعام مباشرة.
- تغلب على التوتر من خلال الانخراط في أنشطة مثل اليوجا والتأمل وصقل بعض الهوايات.

علاجات منزلية مذهلة لمحاربة فرط الحموضة

أوراق تولسي
تساعد الخصائص المذهلة للريح ومضادة للقرحة لأوراق التولسي على خفض إفرازات حمض المعدة وتنشيط الجهاز الهضمي لزيادة إفراز المخاط.

زنجبيل
يقلل التأثير الفعال المضاد للالتهابات للزنجبيل من تدفق حمض المعدة إلى المريء، ويحسن إنتاج المخاط ويعمل كمساعد في الجهاز الهضمي.

حليب بارد
الحليب البارد هو أحد العلاجات الطبيعية التي تم اختبارها لفرط الحموضة. إن غنى الكالسيوم في الحليب يمنع الإفراز الزائد لأحماض الهيدروكلوريك كما أنه يمتص الأحماض في المعدة.

أوراق النعناع
سائل تبريد طبيعي، يهدئ من تقلصات البطن والحموضة، ويعمل كمساعد في الجهاز الهضمي.

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