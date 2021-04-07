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الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيران تتجاوز المستوى القياسى لإصابات كورونا اليومية

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 04:54 م
كورونا في إيران
كورونا في إيران
وكالات
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قالت وزارة الصحة الإيرانية: إن البلاد تجاوزت المستوى القياسي لحالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا اليوم الأربعاء بتسجيل 20954 حالة بزيادة أكثر من 3500 حالة عن أمس.

وألقت السلطات المسئولية في ارتفاع الحالات، قبل أي شيء آخر، على تجاهل ملايين الإيرانيين للخطوط الإرشادية أو سفرهم أو تجمعاتهم العائلية في عيد النوروز، وهو رأس السنة الفارسية التي تبدأ يوم 20 مارس.

وسجلت إيران، بؤرة تفشي المرض في الشرق الأوسط، إجمالاً مليون و984348 حالة إصابة، وقالت سيما سادات لاري، المتحدثة باسم وزارة الصحة للتليفزيون الرسمي: إن 193 شخصًا توفوا متأثرين بالمرض منذ أمس الثلاثاء ليصل إجمالي الوفيات إلى 63699.

وبلغت حالات الإصابة الإثنين 17430 حالة، وقالت إيران الشهر الماضي إن الموجة الرابعة من التفشي تركزت في مناطق في غرب ووسط البلاد، وبدأت بسبب السفر والاحتفالات أثناء عطلة رأس السنة.

وفرضت السلطات حظرًا على قيادة السيارات ليلاً في عشرات المدن والبلدات في محاولة للحد من التجمعات.

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