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الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

غدًا.. رئيس مجلس السيادة السودانى يلتقى أمير قطر

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 06:19 م
عبد الفتاح البرهان
عبد الفتاح البرهان
منار أحمد
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يجري رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان، غدًا الخميس، مباحثات مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ضمن الزيارة التي قام بها للدوحة، اليوم والتي تستغرق يومين.

والتقى البرهان، اليوم الأربعاء، خلال زيارته رئيس مجلس الشورى القطري أحمد بن زيد آل محمود، وبحثا العلاقات الثنائية والعمل على تعزيز المجالات المختلفة، وفقا لما ذكرته صحيفة الشرق الأوسط اللندنية.

ومن المقرر أن يبحث البرهان مع أمير قطر العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وآفاق تعزيزها، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتعد زيارة البرهان لقطر هي الثانية لمسئول في مجلس السيادة بعد الزيارة التي قام بها نائبه محمد حمدان دقلو حميدتي، فبراير الماضي، بعد ذوبان جليد الأزمة التي تسبب بها رفض قادة المجلس العسكري الانتقالي وقتها في أبريل 2019، استقبال وفد قطري بعد أن وصل إلى مطار الخرطوم برئاسة وزير الخارجية محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ما اضطره للعودة أدراجه.

وزعمت السلطات العسكرية التي كانت تحكم البلاد وقتها، أن الوفد القطري أُبلغ بأن الأعراف الدبلوماسية تتطلب التنسيق والاتفاق على الزيارة، وهو ما لم تقم به الخرطوم والدوحة وقتها.

ويرافق البرهان في زيارته لقطر كل من وزيرة الخارجية مريم المهدي، ووزير الدفاع الفريق الركن ياسين إبراهيم، ووزير المالية جبريل إبراهيم، وينتظر أن يتخللها عدد من اللقاءات والفعاليات، فضلًا عن لقاءات ثنائية يُجريها مرافقو رئيس مجلس السيادة مع نظرائهم القطريين.

واستقبل البرهان في مطار الدوحة، وزير الدولة للشئون الخارجية القطري سلطان بن سعد المرخي، في أولى زياراته لقطر منذ التوافق عليه رئيسًا للمجلس العسكري الانتقالي، ومجلس السيادة الانتقالي لاحقًا، عقب انتصار الثورة الشعبية وإطاحة حكم الإسلاميين برئاسة البشير في السودان.

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