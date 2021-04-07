التحقيق في انقلاب واحتراق سيارة محملة بـ24 طن زيت بالمنيا

بدأت النيابة العامة جنوب المنيا، فتح تحقيق حول واقعة انقلاب حافلة محملة بـ 24 طن زيت، واشتعال النيران بها، بالطريق الصحراوي الشرقي مما أسفر عن إصابة قائدها.كان مدير أمن المنيا، اللواء محمود خليل، قد تلقى إخطارا من عمليات النجدة يتضمن بانقلاب حافلة محملة بـ 24 طن زيت قبلي مدخل مركز ملوي جنوب المنيا بنحو 17 كيلو متر بطريق الجيش.علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين انقلاب السيارة رقم 3481 م 4 والجرار رقم 1234 م س، قيادة السائق "عاطف محمد عبد العزيز"، و"أحمد محمد عبد المقصود" تباع، ومقيمين بمركز أشمون محافظة المنوفية.وأسفر الحادث عن انفجار الإطار الأمامي للجرار، واشتعال النيران في الجرار واحتراقه بالكامل المحمل ب 24 طن زيت كريستال والممتاز، وإصابة قائد السيارة بإصابات.تم الدفع بخمس سيارات إطفاء، وتمت السيطرة علي الحريق وإخماده، وحرر محضر بموجب الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.