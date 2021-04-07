انطلاق فعاليات الملتقى التدريبي لطلبة «العربية للتكنولوجيا»

نظمت كلية النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية الملتقى التدريبي وتبادل الأعمال السنوي في دورته الثالثة، تحت رعاية الدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية.جاء ذلك بحضور الدكتورة سارة الجزار عميدة كلية النقل الدولي واللوجستيات والدكتورة مي صلاح وكيل كلية النقل الدولي واللوجستيات للتدريب وخدمة المجتمع، ونخبة من رجال الصناعة الي جانب ٢٠ شركة من الشركات الرائدة في مجال النقل الدولي واللوجستيات المتخصصة في ادارة لوجستيات النقل، وادارة سلاسل الامداد، ولوجستيات التجارة الدولية ولوجستيات الطاقة والبترول.وقالت عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات إن الملتقى يأتي في إطار حرص الاكاديمية على ضرورة ربط الطلاب بسوق العمل من خلال توفير الفرص التدريبية اللازمة لطلاب الكلية.وأشارت إلي أن التدريب أصبح من الركائز الاساسيه لمتطلبات سوق العمل وبناءا عليه قامت الاكاديمية بالعمل علي أن يكون التدريب متطلب اساسي للخريج ولا يتم تخرجه الا بإتمام التدريب في مجال تخصصه.وأوضحت أن كليه النقل الدولي وفّرت العديد من فرص التدريب المحلي بشتي القطاعات من شركات صناعية، وانتاجية وبنوك وموانيء ومطارات، وشركات ملاحة كما تقوم الكلية بالعمل علي توفير فرص تدريب دولي لإتاحة إلتحاق الطالب ببرنامج تدريبي مقدم من جامعات دولية في مجال النقل الدولي واللوجستيات.أشارت إلي أنه تم تدريب العديد من الطلاب بالبرنامج التدريبي المقدم من جامعه كال بولي بالولايات المتحدة الأمريكية، ويوكلان بالمملكة المتحدة واسكولا بأسبانيا ما يساعد الطالب على المزج بين الدراسه الأكاديمية والحياة العملية وسوق العمل والتعرف على كل ما هو جديد متعلق بمجال النقل الدولي واللوجستيات.وتوجهت الجزار بالشكر لرئيس الأكاديمية على دعمه وتشجيعه الدائم، مؤكدة حرص الأكاديمية العربية وكلية النقل الدولي واللوجستيات علي إتاحة فرص عمل للخريج وذلك بعقد الملتقي الوظيفي السنوي بدعوة العديد من الشركات والموانئ ذات الضلع بمجال النقل الدولي واللوجستيات متمثلة في شركات صناعية وإنتاجية وشركات شحن جوي وشركات ملاحة بحيث تتيح للخريج الحضور وتقديم سيرته الذاتية للشركات المشاركة في الملتقي الوظيفي، وهذا ما تم بالفعل من خلال الدورات السابقه للملتقى حيث تم توظيف العديد من خريجي الكلية في الكثير من الشركات العالمية والشركات الملاحية والمطارات والبنوك وشركات البترول.وقالت إن الأكاديمية تسعى لتعزيز مفهوم جامعات الجيل الرابع وهو الذي يرتكز على فكر ريادة الأعمال وبرز هذا من خلال حاضنات ريادة الأعمال بالاكاديمية، وأيضا قدرة التواصل مع سوق العمل وهو ما يبرز دور الأكاديمية العربية الكبير غير المحصور فقط، على التدريب وتنمية الطلاب لكن دورها الذي يمتد الي الاهتمام بخريجيها ودعمهم بالشكل اللذي يحقق لهم كل سبل التقدم والتطور.وشهدت الدورة من الملتقي إقبالا كبيرًا من الطلبة والخريجين حيث اقيمت ورش عمل الي جانب عرض اهم قصص نجاح لخريجين كلية النقل الدولي واللوجستيات بالاكاديمية العربية الذين نجحوا في تأسيس مشروعاتهم الخاصة.ويعتبر الملتقي داعم لشركات الناشئه لخريجي كلية النقل الدولي واللوجستيات من خلال الترويج لهم في سوق العمل مما يساعدهم في تطوير شركاتهم.