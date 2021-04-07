رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

3 مايو.. البابا تواضروس يضع خميرة الميرون على 100 كيلو من أقدس زيوت الكنيسة

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 04:30 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
جرجس صفوت
طباعة
يقضى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يومي عيد القيامة المجيد وشم النسيم كعادته في دير القديس العظيم الأنبا بيشوي العامر للرهبان الأقباط الأرثوذكس بوادي النطرون.

ويترأس البابا تواضروس صباح يوم الإثنين 3 مايو الموافق شم النسيم، قداس شم النسيم ليقوم بوضع خميرة الميرون الصلية المستخلصة من اكفان السيد المسيح وفقا للايمان المسيحي على الـ100 كيلو من زيتي الميرون والغليلاون اللذان قام البابا بصنعهما في 10 و11 من مارس المنصرم.

وينقسم الـ100 كيلو إلى ٦٢٠ كيلو من زيت الميرون، و٣٨٠ كيلو من زيت الغاليلاون.

وعلى صعيد آخر، قال الأنبا ابراهيم اسحق بطريرك الكنيسة القبطية الكاثوليكية، في تصريحات له، إنه يتم الاحتفال بتكريس زيت الميرون المقدس يومي الأربعاء والخميس الحادي والعشرين، والثاني والعشرين من أبريل 2021، وذلك بالكلية الإكليريكية للأقباط الكاثوليك بالمعادي، وستكون الصلوات قاصرة على الآباء المطارنة والكهنة والإكليريكيين فقط.

موضوعات متعلقة

رئيس مجمع الإصدارات الذكية: المشروع يضم أكبر مصانع الهولوجرام بالعالم

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

«ارتفاع ثم انخفاض في الحرارة».. تعرف على حالة الطقس لمدة أسبوع

تجديد حبس باتريك جورج 45 يومًا بتهمة نشر أخبار كاذبة


الصور

image description

إزالة 8 حالات تعد على نهر النيل في دمياط

image description

محافظ دمياط تترأس مجلس جامعة حورس (صور)

image description

نقلة حضارية.. محافظ أسيوط يتفقد تبطين الترع

image description

جامعة أسيوط تستقبل مساعد المؤسسة اليابانية بالقاهرة

image description

محافظ أسيوط يعتمد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة القوصية

الأكثر قراءة

دافعت عن شرفها حتى الموت.. مفاجأة فى تقرير الطبيب الشرعى «للطفلة ريماس»

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

«ارتفاع ثم انخفاض في الحرارة».. تعرف على حالة الطقس لمدة أسبوع

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

كم باقي على رمضان.. العد التنازلي 7-4-2021

إمساكية أول أيام شهر رمضان 13-4-2021.. موعد اذان المغرب والفجر وساعات الصوم

حقيقة وجود حظر في رمضان 2021.. إليك التفاصيل

بريطانيا تبدأ طرح لقاح موديرنا للمرة الأولى

أيام زمان

هل كان عبدالحليم حافظ يكره فريد الأطرش؟

«اكتشفت شخصية أخرى».. لماذا انفصلت نورا عن حاتم ذوالفقار؟

حكاية شيرين سيف النصر مع أحمد زكى

«ألعاب السيرك السياسي»... لماذا خاصم مصطفى محمود العمل بالسياسة؟

مقالات الرأي
حمدى عبدالتواب
حمدي عبدالتواب يكتب: شعب ضد الكسر
منى رجب
رمضان جانا وفرحنا به فرحتين
ثروت-الخرباوى
المؤمن والإيمان
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس.. التلميذ الأمين فى طريق الرب
المزيد

الثقافة

حسين دعسة يكتب: وداعًا يا عز الدين المناصرة.. فقد فاض الحب

«النهايات» في مفردات الحارة المصرية

محمد مظلوم يؤرخ لـ«الحروب العربية» في موسوعة جديدة

«سيرة بني آدم».. ديوان جديد للشاعر أحمد خطاب عن دار فهرس