3 مايو.. البابا تواضروس يضع خميرة الميرون على 100 كيلو من أقدس زيوت الكنيسة

يقضى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يومي عيد القيامة المجيد وشم النسيم كعادته في دير القديس العظيم الأنبا بيشوي العامر للرهبان الأقباط الأرثوذكس بوادي النطرون.ويترأس البابا تواضروس صباح يوم الإثنين 3 مايو الموافق شم النسيم، قداس شم النسيم ليقوم بوضع خميرة الميرون الصلية المستخلصة من اكفان السيد المسيح وفقا للايمان المسيحي على الـ100 كيلو من زيتي الميرون والغليلاون اللذان قام البابا بصنعهما في 10 و11 من مارس المنصرم.وينقسم الـ100 كيلو إلى ٦٢٠ كيلو من زيت الميرون، و٣٨٠ كيلو من زيت الغاليلاون.وعلى صعيد آخر، قال الأنبا ابراهيم اسحق بطريرك الكنيسة القبطية الكاثوليكية، في تصريحات له، إنه يتم الاحتفال بتكريس زيت الميرون المقدس يومي الأربعاء والخميس الحادي والعشرين، والثاني والعشرين من أبريل 2021، وذلك بالكلية الإكليريكية للأقباط الكاثوليك بالمعادي، وستكون الصلوات قاصرة على الآباء المطارنة والكهنة والإكليريكيين فقط.