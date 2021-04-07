توصيات كنسية لحماية الأقباط من كورونا في أسبوع الآلام

تستعد الكنائس المصرية الثلاث، لتشكيل حائط ردع لموجة فيروس كورونا الثالثة، من خلال توصيات وقرارات هامة تتزامن مع احتفال المسيحيين بمصر بعيد القيامة المجيد.قالت مصادر كنسية إن الكنيستين الأرثوذكسية والغنجيلية في طريقهما إلى إصدار بيانات، خلال الأيام القليلة المقبلة، بشأن إمكانية حضور الشعب في مراسم أسبوع الالام وصلواته وطقوسه وحتى عيد القيامة، مؤكدة أنه لا سبيل لعدم إتمام الطقوس نفسها، إلا أن النقاش الدائر بين مجمع كل كنيسة حول إذ ما كان سيسمح للشعب المشاركة أم لا.من جانبها، أطلقت الكنيسة القبطية الكاثوليكية برئاسة الانبا ابراهيم اسحق، بيانها فعليًا والتي أشارت خلاله إلى استمرار صلوات القداس بحضور المؤمنين بكل الكنائس، ما لم تستجد أمور أخرى طارئة، ويستمر الآباء الكهنة بالتنسيق مع مجلس الكنيسة بالحفاظ على أن يكون الحضور وقت القداس لا يتجاوز 25 % من سعة الكنيسة، وأن يكون هناك فاصل بين كل شخص وأخرٍ مسافة متر ونصف المتر من كل الجهات.كما أوصت الكنيسة بإيقاف كل الاجتماعات الأسبوعية، ومدارس الأحد، والنهضات الروحية للصوم الأربعيني المقدس، ويحق لمطران كل إيبارشية إقرار الاستثناءات من هذا البند، كلّ حسب ظروف إيبارشيته، واحتفال الكهنة بطقوس أسبوع الآلام وأعياد القيامة، كلٌّ في كنيسته ما لم تستجد أمور أخرى طارئة، ويستمر الآباء الكهنة بالتنسيق مع مجلس الكنيسة بالحفاظ على أن يكون الحضور وقت الصلوات لا يتجاوز 25 % من سعة الكنيسة، على أن يكون هناك فاصل بين كل شخص وأخرٍ مسافة متر ونصف المتر من كل الجهات.بالعودة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قالت المصادر الكنسية إن بيان الكيسة القبطية سيخرج بلقاء يجمع بين البابا تواضروس الثاني، واللجنة الدائمة للمجمع المقدس، للبت في ثلاث محاور هامة، الأول منها هو المتبقي من قداسات الصوم الكبير، فهناك ما يقارب الـ19 قداسًا قبيل بدء أسبوع الآلام، مشيرة إلى أنه في الأغلب سيتم تفويض الأساقفة للتعامل في إيبارشياتهم بالنسبة للقداسات، وعلى صعيد القاهرة والإسكندرية فهناك سيناريو من إثنين إما التعليق الكامل، وإما عودة نظام الحجز.ولفتت المصادر إلى أن المحورين الثاني والثالث هما أسبوع الآلام الذي يبدأ بأحد الشعانين الذي يحل في الخامس والعشرين من أبريل الجاري، وقداس ليلة عيد القيامة المجيد الذي يحل مساء يوم السبت 1 مايو، ويجود لهما 3 سيناريوهات على طاولة النقاش بين البابا واللجنة الدائمة، الأول هو عمل أسبوع الآلام بالحجز، وهو ما يعد سيناريو مطروح بقوة، حيث يسمح بحضور مناسبة واحدة فقط، وكذلك بصخة واحدة فقط من البصخات الـ 12 التي تنظمها الكنيسة طوال أسبوع الآلام، بين الفترات الصباحية وظهرا والمسائية، بالإضافة إلى السماح بحضور مناسبة واحدة فقط بين "أحد الشعانين وخميس العهد والجمعة العظيمة وليلة أبوغالمسيس".وتابعت المصادر أن السيناريو الثاني، وهو الأضعف هو إتمام الصلوات والسماح بحضور الشعب بشكل طبيعي، لأن الأقباط يحرصون على المداومة بالحضور في أسبوع الآلام حتى البعيد منهم عن الكنيسة، بينما السيناريو الثالث فهو الذي اتبع العام الماضي، وهو ما لم يستبعده البابا تواضروس في أحدث عظاته الأسبوعية، فقد قال قداسته أنه لا يريد اللجوء إلى أي إجراء قد يضطر معه لإغلاق الكنائس نتيجة عدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستججد مثلما حدث فى العام الماضي، قائلًا: "إن العالم مقبل على الموجة الثالثة من فيروس كورونا، مؤكدًا ضرورة استخدام كل الإجراءات الوقائية وتجنب الأماكن المزدحمة والمغلقة، مع ارتداء الكمامات الوقائية".وأضاف البابا تواضروس الثاني أن بعض الكنائس فى الإيبارشيات اتخذت قرارات بالغلق وتعليق الصلوات بسبب ازدياد أعداد المصابين، وأنه يرجو ألا يتم اللجوء إلى هذا الإجراء بكنائس القاهرة والإسكندرية، مناشدًا الآباء الكهنة أن تكون فترة الصلوات الخاصة بالقداسات قصيرة قدر الإمكان مع تجنب الألحان الطويلة.وتابع: "أرجوكم نبهوا في المنازل والكنائس والشوارع أن نكون حريصين من الإصابة بالفيروس"، لافتًا إلى أنه من باب الأمانة الشديدة أنه إذا شعر أحد بوجود أي أعراض، أن يلتزم بالعزل المنزلي واستخدام البروتوكول العلاجي.