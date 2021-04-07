محافظ البحيرة يلتقي عمد ومشايخ قرى مبادرة حياة كريمة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أهمية مبادرة عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" كمشروع قومي يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم فى ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذى تشهده جميع القطاعات.جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليوم عمد ومشايخ القرى ورؤساء المدن الست المعنية الخاصة بالمرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصرى المزمع إنشاؤها في 6 مراكز "دمنهور- كفر الدوار - أبو حمص - حوش عيسي - أبو المطامير- وادي النطرون " باجمالى ٤٢ قرية رئيسية وعدد ٢٠٧ وحدة قروية واكثر من ٣٩٠٠ تابع.وأكد آمنة، خلال اللقاء أن المشروعات المزمع تنفيذها تأتى بالتوافق مع الاحتياجات والمتطلبات لأهالى تلك القرى، مشددًا على أن مراحل المبادرة لا بدّ أن تكتمل بتكاتف الدولة مع المواطنين والمسؤولين مع العمد والمشايخ حيث شهدت المرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة" نجاح كبير وهو ما ظهر جليا بتنفيذ 92 مشروعًا متنوعًا بالقرى الثمان المستهدفة بتكلفة تجاوزت ٣٥٠ مليون جنيه.