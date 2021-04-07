رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ البحيرة يلتقي عمد ومشايخ قرى مبادرة حياة كريمة

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 04:27 م
محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
البحيرة معوض هويدى
طباعة
أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أهمية مبادرة عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" كمشروع قومي يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم فى ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذى تشهده جميع القطاعات.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليوم عمد ومشايخ القرى ورؤساء المدن الست المعنية الخاصة بالمرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصرى المزمع إنشاؤها في 6 مراكز "دمنهور- كفر الدوار - أبو حمص - حوش عيسي - أبو المطامير- وادي النطرون " باجمالى ٤٢ قرية رئيسية وعدد ٢٠٧ وحدة قروية واكثر من ٣٩٠٠ تابع.

وأكد آمنة، خلال اللقاء أن المشروعات المزمع تنفيذها تأتى بالتوافق مع الاحتياجات والمتطلبات لأهالى تلك القرى، مشددًا على أن مراحل المبادرة لا بدّ أن تكتمل بتكاتف الدولة مع المواطنين والمسؤولين مع العمد والمشايخ حيث شهدت المرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة" نجاح كبير وهو ما ظهر جليا بتنفيذ 92 مشروعًا متنوعًا بالقرى الثمان المستهدفة بتكلفة تجاوزت ٣٥٠ مليون جنيه.

موضوعات متعلقة

ارتفاع عدد مصابي حادث طريق السخنة لـ22 شخصًا

القبض على «سكران المنوفية» شق رأس والدته وزوجة أخيه بسكين

الباز يكشف تفاصيل جريمة حرق جثمان موظفة مستشفى حلوان

باسم سمرة: «أنا وأموالي فداء مصر وتحت الطلب في أي وقت»


الصور

image description

إزالة 8 حالات تعدٍ على نهر النيل فى دمياط

image description

محافظ دمياط تترأس مجلس جامعة حورس (صور)

image description

نقلة حضارية.. محافظ أسيوط يتفقد تبطين الترع

image description

جامعة أسيوط تستقبل مساعد المؤسسة اليابانية بالقاهرة

image description

محافظ أسيوط يعتمد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة القوصية

الأكثر قراءة

دافعت عن شرفها حتى الموت.. مفاجأة فى تقرير الطبيب الشرعى «للطفلة ريماس»

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021

القبض على «سكران المنوفية» شق رأس والدته وزوجة أخيه بسكين

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

كم باقي على رمضان.. العد التنازلي 7-4-2021

إمساكية أول أيام شهر رمضان 13-4-2021.. موعد اذان المغرب والفجر وساعات الصوم

حقيقة وجود حظر في رمضان 2021.. إليك التفاصيل

بريطانيا تبدأ طرح لقاح موديرنا للمرة الأولى

أيام زمان

«نشبت بينهما خلافات».. حكاية العندليب مع نجلاء فتحي

اعتزلت في أوج تألقها.. حكاية الفنانة إيمان الطوخي

«فيلسوف الضحك».. كيف نجح محمد رضا فى امتصاص غضب الجمهور؟

«سأموت غدا يا عزيزة».. كيف تنبأ موليير الشرق برحيله؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
من يمثل الإثيوبيين؟
حمدى عبدالتواب
حمدي عبدالتواب يكتب: شعب ضد الكسر
منى رجب
رمضان جانا وفرحنا به فرحتين
ثروت-الخرباوى
المؤمن والإيمان
المزيد

الثقافة

ورش رسم للأطفال و«رقص بمبوطي» في سابع أيام معرض زايد للكتاب

مكتبة الإسكندرية تكرم علماء القبطيات ببيت السناري.. غدا

لم يكونوا عمالقة.. خرافات حول حجم أجساد المصريين القدماء

السبت.. ندوة حول محمد عفيفى مطر فى بيت الشعر بالأقصر