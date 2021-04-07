تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع رئيس تيار المردة اللبناني

التقى سامح شكري وزير الخارجية، برئيس تيار المردة اللبناني سليمان فرنجية، في إطار زيارته الحالية لتأكيد الدعم المصري للُبنان والتضامن مع شعبها الشقيق.وكان شكري التقى بكل من الرئيس اللبناني ميشيل عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، ورئيس حزب الكتائب اللبنانية، في إطار زيارة رسمية تستهدف التأكيد على دعم مصر المتواصل للُبنان وشعبه الشقيق، وينقل فيها رسالة التضامن والتكاتف والحرص على تجاوز الأزمة في أقرب وقت ممكن.وأعرب شكري عن تضامن مصر مع لبنان في هذه الآونة والقلق الذي يراودها لاستمرار الأزمة السياسية، مشددًا على أهمية العمل بكل اجتهاد وسرعة لتشكيل حكومة اختصاصيين والخروج من هذه الأزمة وإطلاع الحكومة بمسئولياتها كاملة في توفير الخدمات وإجراء الإصلاح المطلوب لمواجهة التحديات الراهنة ومنها التحديات الاقتصادية والتحديات المتصلة بجائحة كورونا.