6 مطارنة كاثوليك يشاركون في ورش التنمية بالكنيسة الكاثوليكية

أقيمت فعاليات ورش العمل لمكاتب ومنظمات التنمية التابعة للكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، بدار ضيافة أم المحبة الإلهية بأسيوط.جاء ذلك بحضور أصحاب النيافة الأنبا كيرلس وليم، مطران إيبارشية أسيوط، والأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا، والأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبنى سويف، والأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبو قرقاص، والأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية الإسماعيلية وتوابعها، والأنبا توما حبيب مطران إيبارشية سوهاج.جاء ذلك بمشاركة مكاتب التنمية بالإيبارشيات (المنيا - أسيوط - سوهاج - الأقصر - الجيزة - القاهرة - الإسماعيلية).بينما مثل إيبارشية المنيا (نيافة الأنبا باسيليوس - الأب جورج متى - نادي عبد السيد - لويس جوزيف - منتصر عوض - إيهاب ناجي - هاني ثروت )، وكذلك مكتب العمل الإيبارشي بالمنيا والأرش (الأب بولس نصيف - أيمن سعد - مايكل رشاد - شاكر وجيه).وأقيمت فعاليات اليوم الأول عن التنمية والعمل الخيري، استعراض نشاط مكاتب التنمية فى كل إيبارشية، رسم خريطة مواقع العمل والقطاعات للعمل التنموي للكنيسة.