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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

تعقيم مسجد الحسين بالقاهرة استعدادًا لشهر رمضان (صور)

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 04:52 م
تعقيم مسجد الحسين
تعقيم مسجد الحسين بالقاهرة
أميرة العناني
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بدأت إحدى الشركات المتخصصة المتطوعة لخدمة بيوت الله (عز وجل)، اليوم الأربعاء، في تعقيم مسجد سيدنا الإمام الحسين (رضي الله عنه) بمحافظة القاهرة، جاء ذلك بإشراف الشيخ صبري ياسين، رئيس الإدارة المركزية للرقابة والتفتيش، والشيخ خالد خضر، مدير مديرية أوقاف القاهرة.

يأتي ذلك في إطار الاستعداد لشهر رمضان المبارك 1442هـ، وفي ضوء اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله (عز وجل) معنى ومبنى، وإسهامًا منها في الحفاظ على النفس البشرية، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي سياق آخر، يشارك الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، محافظة الجيزة عيدها القومي، يوم الجمعة 9 أبريل، في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، ويفتتح مسجد النور بقرية المنصورية بمدينة أوسيم بمحافظة الجيزة.

يأتي ذلك ضمن خطة الوزارة لافتتاح 102 مسجد جديد، منها 89 مسجدًا إحلال وتجديد، و13 مسجدًا صيانة وترميم، منها 5 مساجد إحلال وتجديد بمحافظة الجيزة، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه بمحافظة الجيزة من أول سبتمبر 2020 حتى الآن 61 مسجدًا، منها 48 مسجدًا إحلال وتجديد، و13 مسجدًا صيانة وترميم، والمساجد التي سيتم افتتاحها يوم الجمعة بمحافظة الجيزة هي:

1. مسجد النور – قرية المنصورية- أوسيم.

2. مسجد أحباب رسول الله- الشوبك الشرقي – الصف.

3. مسجد الرحمن- منشأة كاسب- البدرشين.

4. مسجد أبوعبيدة- كفر غطاطي- كرداسة.

5. مسجد الحمد والرجاء- منطقة مدكور بالهرم.

يذكر أن إجمالي ما تم افتتاحه على مستوى الجمهورية من أول سبتمبر 2020 حتى الآن، بلغ 1307 مساجد، منها 1219 مسجدًا إحلال وتجديد، و88 مسجدًا صيانة وترميم.

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