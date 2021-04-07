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الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

خلافات قوية.. كيف تتعامل إسرائيل أمنيًا مع الهجوم على سفينة إيرانية؟

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 04:25 م
الهجوم على سفينة
الهجوم على سفينة إيرانية
سارة الشلقاني
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تسبب الهجوم الذي تعرضت له سفينة إيرانية، تحمل اسم «سافيز»، أمس الثلاثاء، داخل البحر الأحمر، إلى خلافات داخلية قوية في إسرائيل، بعد التقارير التي تحدثت عن شن الأخيرة لذلك الهجوم.

وقال مسؤول أمريكي كبير إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأن قواتها هاجمت سفينة إيرانية في البحر الأحمر، مساء الثلاثاء، ردًا على هجمات إيرانية سابقة ضد أهداف إسرائيلية، حسبما نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية.

تفاصيل الهجوم الإسرائيلي على سفينة إيرانية
وأضافت التقارير أن قوات الكوماندوز الإسرائيلي هي من زرعت الألغام على جسم السفينة الإيرانية خلال وجودها في البحر الأحمر، وهي المرة الأولى التي يتم الحديث عنها بشكل مباشر، حسبما نشرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية.

وأوضحت تقارير إسرائيلية أن الناقلة الإيرانية هي سفينة تجسس تعمل لصالح الحرس الثوري الإيراني، حسبما أذاعت القناة الـ12 في تلفزيون الاحتلال الإسرائيلي.


مخاوف إسرائيلية من رد الفعل
وانتقدت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بشدة الطريقة التي يدير بها الجيش الإسرائيلي حملته ضد إيران، خاصةً بعد هجوم الأخيرة على سفينتين مدنيتين مملوكتين لإسرائيل في البحر الأحمر والمحيط الهندي، والتقارير الأجنبية التي تقول بإن تل أبيب تقف وراء سفينة شحن إيرانية قبالة سواحل إريتريا.

خلافات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية
وأكدت مصادر في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أن هناك خلافات داخل الجيش، ومع الأجهزة الأمنية الأخرى داخل إسرائيل، فيما يتعلق بأسلوب العمل ضد إيران والرد عليها، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.

وقالت المصادر الإسرائيلية: "حقيقة قيام الإيرانيين بمهاجمة سفينتين مدنيتين إسرائيليتين تشير إلى فشل قادة المعركة، ولا توجد كلمة أخرى، ويجب أن تكون هذه الحملة سرية وغامضة وغير مباشرة، ولا يمكن بالتأكيد أن تعرض المصالح المدنية لإسرائيل للخطر".

تهديدات إسرئيلية لإيران
وأضافوا: "في هذه المرحلة يستحيل تجاهل الواقع الأمني المعقد، خاصةً أن التقارير الأجنبية نسبت الهجوم على سفينة إيرانية لإسرائيل، بعد أن نفت الولايات المتحدة أن تكون لها علاقة به".

من جانبه، قال بيني جانتس وزير الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء: "إسرائيل مستمرة في الدفاع عن نفسها، أنا لا أشير إلى أي من الأعمال المنسوبة إلينا في الشرق الأوسط، ولكن الخط الدفاعي لا يكفي، وإذا لزم الأمر، سنقوم بأعمال هجومية".

وأوضح خبراء إسرائيليون أن السفينة الإيرانية «سافيز» معروفة لدى جهاز الأمن الإسرائيلي وتم تصويرها في الماضي بواسطة الأقمار الصناعية، وهي ناقلة يستخدمها الحرس الثوري في إيران لسنوات عديدة لأغراض لوجستية، وتودع أسلحتها قبل عبورها قناة السويس.

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