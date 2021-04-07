وزير الري السوداني: اللجوء لمجلس الأمن الدولي أحد خيارات حل أزمة سد النهضة

قال ياسر عباس، وزير الري السوداني، اليوم الأربعاء، أن اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي لحل أزمة سد النهضة، من الخيارات المفتوحة أمام السودان.وأضاف وزير الري السوداني: "نعم السودان الخيارات أمامه مفتوحة بما فيه العودة إلى مجلس الأمن الدولي"، وذلك وفقًا لوكالة فرانس برس.وتابع الوزير السوداني: "لدينا تحوطات في عدة مسارات أولها الفني، مشيرًا إلى مسار للتصعيد السياسي وفق القانون الدولي".وانتهت أمس الثلاثاء جولة مفاوضات استمرت على مدار يومين بين الدول الثلاث، بدون إيجاد تسوية بعد اجتماعهم في كينشاسا برعاية رئيس جمهورية الكونغو الديموقراطية فيليكس تشيسيكيدي الذي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي منذ فبراير الماضي.