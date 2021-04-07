«يوميات خ م» هاشتاج يتصدر تويتر لفضح دكتور خائن.. ورضوى الشربيني: «هتزعل جامد»



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قصة دكتور "خائن" لزوجته، من منطقة بلدة المنصورة، استغل عدد من الفتيات للإيقاع بحبه، بدون علم زوجته، فعكف رواد الموقع، على فضحه ليكون بمثابة عبرة لأى شخص يستغل الفتيات باسم "الحب" ولتحذير أخريات من الأشخاص المخادعة.



يوميات خ م

وكتبت الفتيات سيرة هذا الشاب الخائن، عبر هاشتاج "يوميات خ م" مما جعل المذيعة الشهيرة رضوى الشربيني تشارك فى هذا الهاشتاج المتصدر "تويتر" بمجموعة من التغريدات، فكتبت لجمهورها تتوعد هذا الشاب الخائن قائلة: " انت هتزعل جامد".



وبعدها بدقائق، أوضحت رضوى الشربيني قصة الدكتور الخائن، حيث غردت مرة أخرى لجمهورها: " الاستاذ البجح، متجوز ومراته حامل وكاتب كتابه على واحده تانيه وخاطب التالته ومصاحب الرابعة، ده أنت مش هتزعل عادى". وكتبت الفتيات سيرة هذا الشاب الخائن، عبر هاشتاج "يوميات خ م" مما جعل المذيعة الشهيرة رضوى الشربيني تشارك فى هذا الهاشتاج المتصدر "تويتر" بمجموعة من التغريدات، فكتبت لجمهورها تتوعد هذا الشاب الخائن قائلة: " انت هتزعل جامد".وبعدها بدقائق، أوضحت رضوى الشربيني قصة الدكتور الخائن، حيث غردت مرة أخرى لجمهورها: " الاستاذ البجح، متجوز ومراته حامل وكاتب كتابه على واحده تانيه وخاطب التالته ومصاحب الرابعة، ده أنت مش هتزعل عادى".

قصة طبيب خائن

فيما شاركت إحدى الفتيات، توضح قصة هذا الدكتور الذي أصبح خلال دقائق معدودة "تريند تويتر" مغردة: "‏اللى ميعرفش مين الدكتور خ م دا، كان خاطب بنوته جميله دكتورة وميكب ارتيست اعرفها معرفه شخصيه وبنت محترمه جدا محدش يختلف ع اخلاقها وع شغلها بعد ٤ سنين حب وخطوبة كتبو الكتاب وبالصدفه وهما بيثقو القسيمة لاقوه متجوز ومراته حامل بس كدا؟ لأ".



وتابعت: "‏اصحابها كتبوا الموضوع ع جروبات المنصورة اللى هى بلده لقوا بنت كان خاطبها وبنت تانيه مصاحبها موجودين ومصدومين اه والله زى ما انتو شايفين كده، الدكتور المحترم متجوز ومراته حامل وكتب كتابه على البنت وفرحهم كان كمان شهرين وخاطب واحده تالته ومصاحب واحده رابعه الله اكبر عليه". فيما شاركت إحدى الفتيات، توضح قصة هذا الدكتور الذي أصبح خلال دقائق معدودة "تريند تويتر" مغردة: "‏اللى ميعرفش مين الدكتور خ م دا، كان خاطب بنوته جميله دكتورة وميكب ارتيست اعرفها معرفه شخصيه وبنت محترمه جدا محدش يختلف ع اخلاقها وع شغلها بعد ٤ سنين حب وخطوبة كتبو الكتاب وبالصدفه وهما بيثقو القسيمة لاقوه متجوز ومراته حامل بس كدا؟ لأ".وتابعت: "‏اصحابها كتبوا الموضوع ع جروبات المنصورة اللى هى بلده لقوا بنت كان خاطبها وبنت تانيه مصاحبها موجودين ومصدومين اه والله زى ما انتو شايفين كده، الدكتور المحترم متجوز ومراته حامل وكتب كتابه على البنت وفرحهم كان كمان شهرين وخاطب واحده تالته ومصاحب واحده رابعه الله اكبر عليه".