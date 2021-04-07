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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«يوميات خ م» هاشتاج يتصدر تويتر لفضح دكتور خائن.. ورضوى الشربيني: «هتزعل جامد»

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 04:39 م
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
سارة ساويرس
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قصة دكتور "خائن" لزوجته، من منطقة بلدة المنصورة، استغل عدد من الفتيات للإيقاع بحبه، بدون علم زوجته، فعكف رواد الموقع، على فضحه ليكون بمثابة عبرة لأى شخص يستغل الفتيات باسم "الحب" ولتحذير أخريات من الأشخاص المخادعة.
«يوميات خ م» هاشتاج
يوميات خ م
وكتبت الفتيات سيرة هذا الشاب الخائن، عبر هاشتاج "يوميات خ م" مما جعل المذيعة الشهيرة رضوى الشربيني تشارك فى هذا الهاشتاج المتصدر "تويتر" بمجموعة من التغريدات، فكتبت لجمهورها تتوعد هذا الشاب الخائن قائلة: " انت هتزعل جامد".

وبعدها بدقائق، أوضحت رضوى الشربيني قصة الدكتور الخائن، حيث غردت مرة أخرى لجمهورها: " الاستاذ البجح، متجوز ومراته حامل وكاتب كتابه على واحده تانيه وخاطب التالته ومصاحب الرابعة، ده أنت مش هتزعل عادى".
«يوميات خ م» هاشتاج
قصة طبيب خائن
فيما شاركت إحدى الفتيات، توضح قصة هذا الدكتور الذي أصبح خلال دقائق معدودة "تريند تويتر" مغردة: "‏اللى ميعرفش مين الدكتور خ م دا، كان خاطب بنوته جميله دكتورة وميكب ارتيست اعرفها معرفه شخصيه وبنت محترمه جدا محدش يختلف ع اخلاقها وع شغلها بعد ٤ سنين حب وخطوبة كتبو الكتاب وبالصدفه وهما بيثقو القسيمة لاقوه متجوز ومراته حامل بس كدا؟ لأ".

وتابعت: "‏اصحابها كتبوا الموضوع ع جروبات المنصورة اللى هى بلده لقوا بنت كان خاطبها وبنت تانيه مصاحبها موجودين ومصدومين اه والله زى ما انتو شايفين كده، الدكتور المحترم متجوز ومراته حامل وكتب كتابه على البنت وفرحهم كان كمان شهرين وخاطب واحده تالته ومصاحب واحده رابعه الله اكبر عليه".
«يوميات خ م» هاشتاج
كيف تفاعل رواد تويتر مع القصة؟
علقت أمنية على هذه القصة التى يملؤها الخداع، مغردة: " لما يتقدملك حد: أولًا بالنسبه للموافقة احنا نطلع ع السجل المدني الأول" فيما تساءلت أخرى: "كل اللي شاغلني أنت جبت وقت ومجهود واحترافيه تعمل كل ده ازاي ؟! دي موهبه وعن اقتناع كمان انه يبقى ليك نصيب كبير من اختصار اسمك يعني #يوميات_خ_م".

كما سخرت آية من قصة الدكتور، التى أثارت الجدل، قائلة: "ما انا كنت هقولك بعد الجواز اني متجوز قبل كده"، لتلحقها مريم مغردة: "كاتب كتابه عليها وبعد اسبوع اكتشفت انه متجوز، ورايح يخطب واحدة، وماشي مع واحده، Time management محصلش الصراحة".
«يوميات خ م» هاشتاج يتصدر تويتر لفضح دكتور خائن.. ورضوى الشربيني: «هتزعل جامد»
«يوميات خ م» هاشتاج يتصدر تويتر لفضح دكتور خائن.. ورضوى الشربيني: «هتزعل جامد»

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