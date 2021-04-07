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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الفيوم يكرم فرق التطعيمات بمديرية الصحة (صور)

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 04:22 م
الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري
الفيوم - زينب علاء
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كرم الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مديري الإدارات الصحية، ومديري الطب الوقائي ومراقبي أول التطعيمات بالإدارات الصحية؛ لجهودهم المتميزة خلال الجرعتين الأولى والثانية للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، بشهري فبراير ومارس الماضيين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور حاتم جمال الدين، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتور عماد حسن مدير عام الطب الوقائي بالمديرية.

ووجه وكيل وزارة الصحة الشكر لمحافظ الفيوم لدعمه المستمر للأطقم الطبية، والمتابعة الدورية للوضع الصحي بالمحافظة، موضحًا أنه تم خلال حملتي التطعيم ضدد مرض شلل الأطفال، تطعيم عدد 611 ألف و227 طفل من المصريين، و106 طفل من غير المصريين تحت سن الخامسة، عن طريق 1884 فريق طبي ثابت ومتحرك، يشمل 4800 فرد مشاركين في الحملة، لافتًا الى تحقيق 100٪؜ من المستهدف خلال الحملة.

خلال اللقاء، أشاد محافظ الفيوم بجهود مديرية الصحة المبذولة خلال حملتي التطعيم ضدد مرض شلل الاطفال، والنتائج الايجابية التي تم تحقيقها، على الرغم من وجود بعض التحديات كجائحة كورونا، معربًا عن شكره وتقديره للأطقم الطبية بالمحافظة لإحساسهم بالمسئولية.

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