محافظ الفيوم يكرم فرق التطعيمات بمديرية الصحة (صور)
الأربعاء 07/أبريل/2021 - 04:22 م
الفيوم - زينب علاءطباعة
كرم الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مديري الإدارات الصحية، ومديري الطب الوقائي ومراقبي أول التطعيمات بالإدارات الصحية؛ لجهودهم المتميزة خلال الجرعتين الأولى والثانية للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، بشهري فبراير ومارس الماضيين.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور حاتم جمال الدين، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتور عماد حسن مدير عام الطب الوقائي بالمديرية.
ووجه وكيل وزارة الصحة الشكر لمحافظ الفيوم لدعمه المستمر للأطقم الطبية، والمتابعة الدورية للوضع الصحي بالمحافظة، موضحًا أنه تم خلال حملتي التطعيم ضدد مرض شلل الأطفال، تطعيم عدد 611 ألف و227 طفل من المصريين، و106 طفل من غير المصريين تحت سن الخامسة، عن طريق 1884 فريق طبي ثابت ومتحرك، يشمل 4800 فرد مشاركين في الحملة، لافتًا الى تحقيق 100٪ من المستهدف خلال الحملة.
خلال اللقاء، أشاد محافظ الفيوم بجهود مديرية الصحة المبذولة خلال حملتي التطعيم ضدد مرض شلل الاطفال، والنتائج الايجابية التي تم تحقيقها، على الرغم من وجود بعض التحديات كجائحة كورونا، معربًا عن شكره وتقديره للأطقم الطبية بالمحافظة لإحساسهم بالمسئولية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور حاتم جمال الدين، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتور عماد حسن مدير عام الطب الوقائي بالمديرية.
ووجه وكيل وزارة الصحة الشكر لمحافظ الفيوم لدعمه المستمر للأطقم الطبية، والمتابعة الدورية للوضع الصحي بالمحافظة، موضحًا أنه تم خلال حملتي التطعيم ضدد مرض شلل الأطفال، تطعيم عدد 611 ألف و227 طفل من المصريين، و106 طفل من غير المصريين تحت سن الخامسة، عن طريق 1884 فريق طبي ثابت ومتحرك، يشمل 4800 فرد مشاركين في الحملة، لافتًا الى تحقيق 100٪ من المستهدف خلال الحملة.
خلال اللقاء، أشاد محافظ الفيوم بجهود مديرية الصحة المبذولة خلال حملتي التطعيم ضدد مرض شلل الاطفال، والنتائج الايجابية التي تم تحقيقها، على الرغم من وجود بعض التحديات كجائحة كورونا، معربًا عن شكره وتقديره للأطقم الطبية بالمحافظة لإحساسهم بالمسئولية.