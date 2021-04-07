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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنيا يستقبل وفد برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 04:21 م
برنامج التنمية المحلية
برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر
المنيا ـ على حسين
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استقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وفد برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بحضور نائبه حيث ضم الوفد الدكتور خالد عبد الحليم، نائب مدير البرنامج للتخطيط والتنمية المحلية، والدكتورة ناهد أديب، مدير مكون التطوير المؤسسي وبناء القدرات، والدكتورة شريفة ماهر، مدير مكون التنمية الاقتصادية، وبشر طاهر، مدير وحدة حياة كريمة بالمحافظة، حيث يهدف البرنامج لتنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، من خلال التطوير المؤسسي، ونظم العمل، وتنمية القدرات المحلية.

أكد المحافظ أن المحافظة وضعت خطة متكاملة وشاملة، اقتحمت بها جميع التحديات، والصعوبات، التي تواجه دعم التنمية والنهضة الاقتصادية، في المحافظة، بجميع المجالات، وفقًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، من خلال تشغيل وتطوير وإعادة احياء ما كان متوقف من المشروعات، وذلك لإحداث نقلة نوعية شاملة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

أشاد المحافظ خلال اللقاء باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعمه لتنمية الصعيد، بشكل عام، والمنيا، بشكل خاص، من خلال إطلاقه للعديد من المبادرات الرئاسية، وفي مقدمتها، المشروع القومي لتطوير الريف المصري، موضحًا أن نصيب محافظة المنيا، منها 5 مراكز، وهم أبوقرقاص – ملوي – ديرمواس - العدوة – مغاغة) وذلك في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري لرفع قدرات البنية الأساسية من كافة الجوانب الخدمية والمعيشية والاجتماعية، وفقا لرؤية مصر 2030.

ناقش محافظ المنيا مع الوفد، متطلبات الفترة القادمة، للاتفاق على أجندة ورشة العمل، لإطلاق أنشطة البرنامج الممول جزئيا من البنك الدولي، خلال مرحلته الجديدة التي تشمل محافظتي المنيا، وأسيوط، كامتداد جغرافي للبرنامج، وذلك في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة بمحافظات الصعيد

أوضح المحافظ، أن برنامج التنمية المحلية، يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الحكومة في دعم التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد، ويتم بالتعاون بين وزارات التخطيط، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والمالية، والتعاون الدولي، من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية بمحافظات الصعيد ومنها محافظة المنيا، بهدف توطين أهداف التنمية المستدامة من خلال التطوير المؤسسي، ونظم العمل، وتنمية القدرات المحلية لتصبح قادرة على إدارة التنمية، وجذب الاستثمارات مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بالمشروعات الداعمة للاقتصاد المحلي، من خلال أنشطة البرنامج والتي تعد مكونًا أساسيًا في عملية التنمية، وذلك لأهميتها في توفير فرص العمل وتأثيرها على استدامة النمو.

من جانبه أشار الدكتور خالد عبد الحليم، نائب مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، أنه سيتم تنظيم ورشة العمل، بحضور المعنين من الأجهزة التنفيذية ومديري الإدارات ومسئولي التخطيط بالمحافظة، وفريق العمل المشكل لوحدة التنفيذ المحلية، لإطلاق أنشطة البرنامج، وتحديد الخطوات التنفيذية المطلوبة للبدء، الي جانب الانتهاء من الإطار المؤسسي، ولقاء فريق عمل وحدات التنفيذ المحلية، لضمان التنسيق الكامل للجهود بين لجنة التخطيط المحلي والوحدات المحلية، ومديريات الخدمات لتنفيذ مشروعات، وأنشطة البرنامج، بالإضافة إلى التعريف بالمجلس الاقتصادي الاجتماعي وإجراءات تشكيله، ووضع آليات للإطار التخطيطي، وبناء القدرات وإعداد الخطط الاستثمارية في إطار تخطيطي تنموي متكامل.

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